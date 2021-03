Cosimo e Gabriella / Il paradiso delle signore

Nei giorni scorsi le riprese de Il paradiso delle signore 5 si sono concluse, ma – in attesa dei nuovi ciak in vista della prossima stagione (la sesta in termini assoluti e la quarta in formato daily) – prosegue la messa in onda degli episodi dell’annata in corso, con diverse storie che stanno avendo un’evoluzione fortemente drammatica.

A parte la trama di Marta (Gloria Radulescu) e Dante (Luca Bastianello), infatti, tra le vicende che “si mettono male” c’è quella imprenditoriale di Cosimo (Alessandro Cosentini): il giovane Bergamini, che negli ultimi tempi ha perso il padre, ha investito molti dei suoi averi in un affare immobiliare che ora rischia di rovinarlo…

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Nelle prossime puntate della fiction quotidiana di Rai 1, Umberto (Roberto Farnesi) dovrà ancora una volta ribadire a Cosimo che le cose non sono andate come si sperava e che, adesso è certo, non c’è più alcuna possibilità di risolvere la situazione. A quel punto, Federico (Alessandro Fella) e Vittorio (Alessandro Tersigni) proveranno ancora una volta a intercedere presso il Guarnieri senior affinché eviti il tracollo di Bergamini, ma stavolta non ci sarà niente da fare!

In teoria Cosimo dovrebbe ora parlare alla moglie dei suoi gravi problemi, ma – non sapendo come affrontare il discorso – rimanderà e alla fine sarà la stessa Gabriella (Ilaria Rossi) a scoprire tutto casualmente, compreso il fatto che Umberto sta per entrare in possesso della fabbrica.

Le anticipazioni indicano che almeno per ora il sentimento che lega Gabriella e Cosimo sembrerà reggere a questa dura prova, ma intanto occhio all’inaspettata piega che prenderà la vicenda: Gabriella troverà quella famosa lettera scritta prima di morire da Arturo Bergamini, attraverso la quale l’uomo metteva in evidenza i suoi sospetti su Umberto Guarnieri.

Gabriella farà vedere la lettera a Cosimo? E quali saranno le conseguenze di questo “ritrovamento”? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.