Begona / Il segreto

Prima del grande epilogo, a Il Segreto non mancherà un ultimo ed efferato omicidio. Stavolta a “rimetterci le penne” sarà Ramon Solozabal (Pablo Gomez-Pando), che cadrà nelle grinfie di Begoña (Blanca Oteyza). Eh sì, quest’ultima non esiterà ad ucciderlo a sangue freddo appena provocherà a Marta (Laura Minguell) un aborto spontaneo, ma la Solozabal troverà il modo di coinvolgere tutta la sua famiglia nella spinosa questione…

Il Segreto, trame: Marta perde il bambino, ecco perché

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto prenderà il via al termine di un violento litigio, provocato da un Ramon incapace di sopportare il fatto che il bambino che Marta porta in grembo sia del “cognato” Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja) e non il suo. A quel punto, il ragazzo perderà per l’ennesima volta la ragione e picchierà la consorte, che però avrà un malore e comincerà a perdere sangue dal ventre.

Ramon chiamerà subito i soccorsi e andrà incontro all’ira della domestica Manuela (Almudena Cid), che capirà quello che ha fatto e gli intimerà di non avvicinarsi per nessun motivo a Marta; intanto quest’ultima verrà visitata dal dottor Clemente (Daniel Reyes), che però non potrà fare nulla per evitare che perda il bambino.

Tale dolore spingerà la fanciulla a confidarsi con mamma Begoña, la quale perderà ancora di più la ragione appena comprenderà che il genero ha osato mettere le mani addosso alla sua primogenita. La vendetta della matriarca Solozabal non tarderà così ad arrivare…

Il Segreto, spoiler: la morte di Ramon!

Eh sì: approfittando di un momento di distrazione generale, Begoña sarà la prima a rendersi conto che Ramon ha fatto ritorno in casa dopo essere scappato e, dando sfoggio di un atteggiamento accondiscendente nei suoi riguardi, gli offrirà una tisana con la quale “rilassarsi”.

La pazza signora Solozabal si armerà così di un punteruolo e si avvicinerà alle spalle di Ramon. Priva di ogni tipo di esitazione, la donna conficcherà così l’oggetto nell’orecchio sinistro del povero sventurato, che morirà immediatamente senza potersi nemmeno difendere.

Con un atteggiamento piuttosto freddo, Begoña continuerà dunque a sorseggiare la sua tisana, ma poi farà sì che Manuela e tutti gli altri suoi familiari scoprano che ha ucciso il genero!!!!

Il Segreto, news: i Solozabal occultano il corpo di Ramon

Tutto questo a che cosa porterà?

Vi anticipiamo che, sorprendentemente, Begoña riuscirà a convincere Ignacio, Manuela, Rosa (Sara Sanz), Pablo (Adrian Exposito) e Carolina (Berta Castañè) ad occultare il corpo di Ramon, sottolineando che la guardia civile non avrebbe potuto garantire al giovane la prigione, nonostante tutto il male procurato a Marta. I Solozabal si impegneranno dunque a nascondere ogni prova del delitto e, ovviamente, coinvolgeranno anche Adolfo nella questione. L’unica a restare ignara di tutto, almeno per ora, sarà Marta.

Ad ogni modo, vi invitiamo a fare attenzione alle successive mosse di Rosa, che approfitterà del marasma generale per tendere un tranello al “traditore” Adolfo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

