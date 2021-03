Joell si presenta a sorpresa da Lucy, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Un nuovo ciclo sta per giungere a termine nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Nel corso della diciassettesima stagione della soap – ormai entrata nella fase clou in Germania – un personaggio molto amato uscirà infatti di scena. Questa volta, però, non ci saranno drammi bensì un attesissimo happy end! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Lucy si innamora di Joell

Ormai da mesi l’amore impossibile tra Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) sta tenendo banco al Fürstenhof. Tra non molto, però, questo filone rosa si concluderà… e non con un lieto fine!

Perdutamente innamoratosi di Michelle (Barbro Viefhaus), il bel fitness trainer uscirà infatti di scena insieme alla sua nuova fiamma, lasciando Lucy sola al Fürstenhof e con il cuore spezzato. Per la povera Ehrlinger inizierà così un nuovo difficile periodo, ma presto la disperazione lascerà spazio al desiderio di riscatto. E a quel punto il destino ci metterà del suo…

Quando la ragazza deciderà finalmente di guardare avanti, infatti, al Fürstenhof arriverà Joell Wauters (Peter Lewys Preston), un giovane e affascinante scrittore di romanzi mystery alla ricerca dell’ispirazione perduta. E per Lucy sarà un vero e proprio colpo di fulmine!

Immediatamente invaghitasi del nuovo arrivato, la Ehrlinger cercherà la sua vicinanza utilizzando metodi non proprio corretti (arriverà ad inventarsi che il Fürstenhof sia infestato dai fantasmi!) e alla fine i suoi sforzi verranno premiati, tanto che lei e Joell diventeranno una coppia.

Sarà dunque lui il suo vero grande amore?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Lucy e Joell lasciano il Fürstenhof

Ebbene, la risposta è sì! Quando il fidanzato le chiederà di seguirlo in un lungo viaggio negli Stati Uniti, infatti, lei accetterà entusiasta. A sorpresa, però, alla fine il loro viaggio non andrà in porto e Lucy verrà coinvolta in nuove trame appassionanti insieme al suo amato… inclusa una caccia al tesoro!

Con il passare del tempo, però, le vecchie frustrazioni della ragazza torneranno ad emergere: fare la cameriera ai piani non è certo il sogno della sua vita e la sua carriera come pubblicitaria non è mai decollata dopo la rottura con Bela (Franz-Xaver Zeller). E, come se non bastasse, a causa di un passo falso verrà licenziata…

Ebbene, il caso vorrà che proprio in quel momento per la Ehrlinger arrivi un’allettante offerta di lavoro da Londra. E così, quando Werner (Dirk Galuba) ritirerà il licenziamento, la ragazza si troverà a dover scegliere tra il suo vecchio lavoro ed una nuova appassionante opportunità. Scelta che ricadrà sulla seconda opzione!

Tempesta d’amore, casting: Lucy esce di scena

Sarà così che, nel corso della puntata 3563 (in onda in Germania presumibilmente il prossimo 17 marzo), Lucy Ehrlinger uscirà di scena insieme al suo nuovo grande amore Joell per iniziare una nuova vita in Inghilterra.

Come da tradizione, prima di partire i due innamorati si congederanno da amici e colleghi, ma ci sarà anche un addio speciale: il fantasma di Romy (Désirée von Delft) apparirà all’amata sorella in una scena che si preannuncia davvero toccante…

Chiudiamo con una curiosità. Durante la loro collaborazione a Tempesta d’amore Jennifer Siemann e Peter Lewys Preston (gli interpreti, rispettivamente, di Lucy e Joell) hanno deciso di dare vita ad un nuovo progetto speciale: un bellissimo duetto intitolato “Fly me to the moon” (qui il video ufficiale).

