Sebastian e Michael si sfidano davanti a Rosalie e André, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Abbiamo visto guerre di potere, di cucina, d’amore… ma mai una di quiz! Una mancanza a cui presto si porrà rimedio: nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio che è un vero e proprio professionista degli indovinelli, destinato a portare non poco scompiglio in quel del Fürstenhof… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Sebastian viene ingannato da Rosalie

Noto per il suo servizio di prim’ordine e per la clientela esclusiva, il Fürstenhof è abituato ad ospitare delle celebrità nelle proprie lussuose camere. Ciononostante, quando si diffonderà la notizia che un famoso professionista di quiz televisivi è arrivato in hotel, la curiosità sarà tanta. In particolare per due personaggi…

Quando Sebastian Klussmann si presenterà alla reception del Fürstenhof, infatti, catturerà immediatamente l’attenzione di due donne… ma per motivi assolutamente opposti! Se Lucy (Jennifer Siemann) sarà subito affascinata dal bell’ospite e spererà di poterlo conoscere meglio, Rosalie (Natalie Alison) penserà invece a come sfruttarlo…

Non appena si renderà conto che il nuovo arrivato ha un debole per lei, la Engel non esiterà infatti a usare il proprio fascino femminile per manipolare l’ignaro Sebastian: gli farà credere che il suo socio in affari sia gravemente malato e di aver urgente bisogno di soldi per finanziargli le cure.

Il risultato? Klussmann si offrirà di partecipare ad un quiz e donarle l’intera vincita in caso di successo. Ci sarà però un problema: Michael (Altenkopf) si rivelerà essere un vecchio conoscente di Sebastian, con cui ha un conto in sospeso. E così il medico deciderà di partecipare alla gara nella speranza di battere il rivale…

Tempesta d’amore, casting news: Sebastian Klussmann è una vera star in Germania

Il personaggio di Sebastian Klussmann verrà interpretato da… Sebastian Klussmann! Colui che arriverà al Fürstenhof nelle prossime puntate italiane, infatti, non è un attore bensì un vero professionista dei quiz molto noto al pubblico tedesco.

Non si tratta della prima volta in cui delle celebrità del mondo dello spettacolo d’oltralpe riescano a ottenere dei camei a Tempesta d’amore. D’altronde la soap bavarese è popolarissima in Germania e annovera tra i propri fan anche dei personaggi famosi!

Non c’è dunque da stupirsi se ogni tanto qualche VIP ha una piccola parte che gli permetta di stare sul set coi propri beniamini. Qualche mese fa, ad esempio, la celebre cantante pop Mandy Capristo ebbe un ruolo come guest star interagendo con i Sonnbichler (che salvò da una disavventura) e, soprattutto, con Bela (Franz-Xaver Zeller) e Lucy.

Come già anticipato, l’ingresso in scena di Sebastian Klussmann a Tempesta d’amore è previsto per la puntata 3467 e si prolungherà per tre puntate. Nonostante la breve permanenza, questo personaggio è destinato a dare una svolta alla vita di alcuni personaggi…

