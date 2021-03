Michelle e Paul, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Sul fatto che Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) sia pazzo di Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus) non ci sono dubbi. La vera domanda è: lei cosa prova? Ebbene, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per la bella ragazza arriverà il momento di rispondere. Le conseguenze, però, non saranno quelle aspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul conquista Michelle

Da quando l’ha vista sulla riva del lago, Paul non ha avuto che un obiettivo: conquistare Michelle! E poco importa se l’impresa si è fin da subito rivelata decisamente complicata. La ragazza, infatti, non solo non vuole iniziare una nuova relazione, ma ha una sola cosa in testa: realizzare il suo sogno di fare il giro del mondo. Un programma decisamente incompatibile con una relazione.

Pur conoscendo i piani della Ostermann, Lindbergh non si è dato per vinto ed ha provato in tutti i modi a conquistare la sua bella, vedendo la propria tenacia premiata. Nonostante le resistenze iniziali, infatti, alla fine Michelle ha ceduto al fascino del bel fitness trainer. Non per questo, però, è disposta a stravolgere la propria vita…

E così Paul non ha avuto altra scelta se non fare alla sua amata una proposta disperata: godersi ogni istante insieme senza pensare al futuro, nella speranza che nel frattempo la ragazza cambi idea e decida di restare al Fürstenhof. Il suo piano funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michelle capisce di amare Paul

Ebbene, a forza di trascorrere del tempo insieme a lui, Michelle si renderà effettivamente conto di essersi legata a Paul molto più di quanto avrebbe voluto. Temendo di innamorarsi del ragazzo per poi perderlo durante il suo giro del mondo, la Ostermann deciderà dunque di tenere a distanza il suo affascinante spasimante. Lui, però, non demorderà…

Deciso a convincere Michelle a restare a Bichlheim, Paul organizzerà dunque per quest’ultima una romantica serata in una baita del Fürstenhof. Il risultato? I due trascorreranno insieme una notte da sogno in seguito alla quale Michelle confesserà a Paul di essersi innamorata di lui! E ora?

Purtroppo per Paul, per lui arriverà in arrivo una doccia fredda: pur ammettendo i propri sentimenti, la Ostermann dichiarerà infatti di non voler rinunciare al suo sogno di fare il giro del mondo. Dal canto suo, invece, il giovane non se la sentirà di accompagnarla in quanto ha una figlia piccola che vuole vedere regolarmente.

Riusciranno i due innamorati a trovare un compromesso? Oppure la loro storia d’amore è destinata a naufragare ancor prima di iniziare? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

