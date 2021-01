Michelle non si accorge della presenza di Paul, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Sarà davvero Lucy (Jennifer Siemann) il nuovo grande amore di Paul (Sandro Kirtzel) dopo la morte di Romy (Désirée von Delft)? Se al momento non sembrano esserci dubbi al riguardo, le cose sono destinate a cambiare. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà infatti al Fürstenhof un nuovo personaggio destinato ad entrare prepotentemente nelle vite dei due innamorati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul e Lucy innamorati

Sono passati mesi dalla tragica morte di Romy, caduta vittima di un crudele piano criminale proprio il giorno del suo matrimonio con Paul. Devastato dalla perdita della sua amata, il giovane vedovo ha trovato sostegno e conforto nella sorella della moglie – Lucy – con cui ha stretto un’amicizia speciale. Amicizia che con il tempo è evoluta in amore…

Frenati dai propri sensi di colpa, i due cognati hanno a lungo tenuto nascosti i propri sentimenti, limitandosi a starsi vicini come amici. Da qualche tempo, però, le cose sono cambiate: Paul ha deciso di mettere le carte in tavola, dichiarandosi a Lucy. La reazione di lei, però, non è stata quella sperata…

Decisa a non spezzare il cuore di Bela (Franz-Xaver Zeller), la Ehrlinger ha infatti negato di ricambiare i sentimenti del cognato… almeno per il momento!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul conosce Michelle Ostermann

Dopo aver rifiutato di sposare Bela, Lucy ha infatti capito che è inutile continuare a mentire agli altri e a se stessa: il suo cuore appartiene a Paul. Ancora una volta, però, il destino si metterà di mezzo…

Un malore del fidanzato e la scoperta che quest’ultimo ha messo in pericolo la propria vita per amor suo porteranno infatti la Ehrlinger a riconsiderare la sua precedente decisione e ad accettare di sposare Moser. E anche per Paul ci saranno novità!

Durante una gara di corsa, il giovane Lindbergh si metterà alla ricerca della compagna di squadra Amelie (Julia Gruber), finendo invece per trovare un’altra donna. Arrivato sulle rive di un lago, Paul vedrà infatti una giovane e bellissima ragazza che sembra in procinto di gettarsi in acqua…

Ebbene, l’affascinante sconosciuta si rivelerà essere Michelle Ostermann, una giovane donna tornata a Bichlheim dopo la burrascosa fine della sua precedente relazione. E con Paul sarà amore a prima vista (almeno per lui)!

Tempesta d’amore, casting news: Barbro Viefhaus interpreta Michelle Ostermann

Il personaggio di Michelle Ostermann verrà interpretato da Barbro Viefhaus, giovane attrice tedesca classe 1991 originaria di Stoccarda con già alle spalle numerose apparizioni in campo televisivo e teatrale.

La Viefhaus entrerà a far parte del cast fisso di Tempesta d’amore nel corso della puntata 3412 e resterà nella soap bavarese per quasi 50 episodi. Il personaggio di Michelle è dunque destinato a farci compagnia per alcuni mesi e possiamo anticiparvi che lascerà il segno.

Eh sì perché la (seppur breve) permanenza della Ostermann al Fürstenhof stravolgerà parecchie vite… a partire da quella di Paul!

