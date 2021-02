Michelle e Paul si baciano, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Il loro è stato il più classico dei colpi di fulmine, eppure la relazione tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus) stenta a decollare. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, le cose sono destinate a cambiare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul conteso tra Lucy e Michelle

Per mesi non ha fatto altro che struggersi pensando al suo amore impossibile per Lucy (Jennifer Siemann). Da quando nella sua vita è arrivata Michelle, però, Paul non ha fatto che pensare a quest’ultima. Ancora una volta, però, la strada è iniziata in salita…

Benché profondamente attratta dal bel personal trainer, la Ostermann ha fin dall’inizio cercato di tenere quest’ultimo a distanza per paura di rimanere nuovamente scottata dopo la recente fine della sua ultima relazione.

Nonostante i buoni propositi, alla fine le difese della ragazza hanno ceduto tanto che tra i due si è presto arrivati al primo bacio. Per questo nascente amore, però, è poi subito giunta una nuova battura d’arresto: la “proposta indecente” di Lucy a Paul!

Come sappiamo, la Ehrlinger ha infatti tentato il tutto per tutto pur di riconquistare il suo amato, arrivando a chiedergli di trascorrere una notte di passione insieme a lei. Una conversazione di cui Michelle è stata testimone involontaria…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul ritrova i gioielli di Michelle

Nonostante i tentativi di Paul di rassicurarla sul fatto di non provare più nulla per l’ex cognata, Michelle ha messo le distanze dal ragazzo. Temendo una nuova delusione, la Ostermann ha infatti deciso di chiudere temporaneamente il capitolo “uomini” per concentrarsi al suo grande sogno di sempre: fare il giro del mondo! C’è però un problema: dove trovare i soldi?

Consapevole di non disporre del capitale necessario per realizzare il suo piano, Michelle capirà di avere una sola speranza: rivendere i gioielli che le ha donato l’ex fidanzato. Peccato solo che si trovino in fondo al lago…

Quando Paul scoprirà le intenzioni di Michelle, capirà immediatamente di avere una chance di riconquistarla. E così il ragazzo si armerà di tuta da sub e riuscirà a recuperare il prezioso bottino. Basterà per ottenere una seconda chance?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: tra Paul e Michelle scoppia la passione

Ebbene, purtroppo le cose non andranno esattamente come previsto: quando la Ostermann rivenderà i gioielli, infatti, finirà vittima di un truffatore che le rifilerà del denaro falso. A quel punto la giovane donna sprofonderà nella disperazione, ma ancora una volta Lindbergh sarà al suo fianco…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Non appena scoperto l’accaduto, Paul si metterà immediatamente sulle tracce del malvivente, riuscendo a fermarlo e farsi restituire i mobili. L’uomo potrà così restituire ancora una volta i preziosi gioielli a Michelle, che lo premierà… con una notte d’amore!

Al settimo cielo per la felicità, Paul si convincerà che Michelle rimarrà ormai con lui al Fürstenhof. Lo attende però una doccia fredda: la ragazza non ha nessuna intenzione di rinunciare al proprio giro del mondo! Anche questo amore è dunque destinato a fallire?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.