Quando c’è di mezzo Rosalie Engel (Natalie Alison) non c’è mai da annoiarsi. Se poi si unisce pure André Konopka (Joachim Lätsch), il divertimento è assicurato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore saranno proprio questi due divertentissimi personaggi a tenere banco, dando il via ad un vero e proprio show! Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie si trasferisce da Michael e André

Quando si è presentata improvvisamente al Fürstenhof a cinque anni di distanza dalla sua ultima apparizione, Rosalie ha subito cercato proprio loro: i suoi due grandi amici Michael (Erich Altenkopf) e André. Fin da subito, però, è stato chiaro che i rapporti con i due uomini non sono del tutto distesi…

Per quanto affezionati alla Engel, infatti, il medico ed il cuoco conoscono bene i lati negativi della donna e, in particolare, la sua tendenza a sfruttare il proprio fascino per ottenere favori. Non per questo, però, le volterebbero le spalle nel momento del bisogno!

E così, quando il piccolo inganno con cui Rosalie ha ottenuto i finanziamenti per la sua attività di mental coach è stato smascherato, sono stati proprio Michael ed André a correre in aiuto dell’amica, tanto da aprirle le porte di casa. Ben presto, però, il rapporto tra i tre cambierà di nuovo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie vuole comprare il cafè di Linda

Tutto inizierà quando André confiderà a Werner (Dirk Galuba) di essere depresso in quanto non riesce ad eguagliare il successo delle torte di Linda (Julia Grimpe). Dopo aver invano cercato di indovinare quale sia il segreto delle ricette della pasticciera, i due fratelli avranno un’idea: acquistare ricette e pasticceria della Baumgartner per poi vendere i dolci su larga scala. Qualcuno, però, lo scoprirà…

Dopo aver ascoltato di nascosto la loro conversazione, Rosalie intuirà infatti che si tratta di un ottimo affare e deciderà di battere sul tempo l’ignaro André presentando un’offerta superiore rispetto a quella di Konopka. A quel punto Christoph (Dieter Bach) – incaricato dalla sorella Linda di scegliere il miglior offerente – deciderà di vendere alla Engel. Peccato solo che quest’ultima non abbia un soldo…

Eh sì, avete capito bene: la donna offrirà una cifra da capogiro per il Cafè Liebling senza in realtà disporre del capitale. La sua speranza sarà infatti quella di ottenere il denaro da Michael e dai Sonnbichler. In entrambi i casi, però, riceverà un dure di picche. E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Rosalie inganna André

Per nulla scoraggiata, Rosalie cambierà strategia e farà ad André una proposta inaspettata: entrare in affari! La donna proporrà infatti di fondare una società a tre in cui Werner metta il capitale, André gestisca il business e Rosalie si occupi del marketing.

Come comprensibile, lo chef rifiuterà sdegnato di entrare in affari con la donna che fino a poco prima stava provando ad ingannarlo, ma lei dimostrerà di aver previsto anche questo. La Engel proporrà infatti a Konopka un “rituale” in grado di instaurare nuovamente la fiducia perduta. Funzionerà?

Ebbene, a sorpresa André si lascerà convincere… ma non altrettanto si potrà dire di Werner! Intuendo come la Engel stia nuovamente provando ad ingannarli, il vecchio albergatore si rifiuterà categoricamente di far entrare la donna nel loro progetto. E i fatti gli daranno ragione…

Poco dopo, infatti, Rosalie si intrufolerà di nascosto nella pasticceria per rubare i segreti delle torte di Linda sostituendoli con delle ricette dozzinali trovate su internet. Purtroppo per lei, però, verrà sorpresa in flagrante da André stesso!

Rosalie riuscirà a cavarsela anche questa volta?

