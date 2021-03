Ariane, Selina e Christoph, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Chi merita davvero la nostra fiducia: una vecchia amica d’infanzia o un uomo apparentemente senza scrupoli che ci ha però rubato il cuore? Sarà questo il dilemma di fronte a cui si troverà Selina von Thalheim (Katja Rosin) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! E la sua scelta sarà tutt’altro che scontata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph si avvicina a Selina

Per colpire Christoph Saalfeld (Dieter Bach) diritto al cuore, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è disposta a tutto, incluso distruggere l’hotel di cui è lei stessa comproprietaria. E per raggiungere il proprio obiettivo non esiterà a fare delle vittime innocenti…

Determinata a mandare in bancarotta i Saalfeld e costringerli così a cederle le loro quote, la dark lady ha dunque escogitato un perfido piano: appiccare il fuoco al garage dell’albergo distruggendo così le preziose auto d’epoca ospitate in occasione del rally tanto voluto da Werner (Dirk Galuba).

Se per gli albergatori si è trattato di una vera e propria tragedia, non è però andato meglio ai proprietari dei costosissimi veicoli e, in particolare, a Selina. La vendita dell’auto un tempo appartenuta al padre rappresentava infatti l’ultima speranza della donna di risollevare le finanze di famiglia.

Disperata, la donna cercherà almeno di recuperare un portafortuna a lei caro che si trovava nella macchina – ormai bruciata – di suo padre. Un’impresa apparentemente impossibile per cui potrà però contare su un aiuto inaspettato: quello di Christoph!

Deciso a far colpo sulla bella nobildonna, Saalfeld prenderà infatti in prestito la sonda di Alfons (Sepp Schauer), riuscendo a recuperare il prezioso oggetto e conquistandosi così la gratitudine della sua amata. Tra i due starà nascendo qualcosa?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph accusa Ariane davanti a Selina

Benché messa in guardia da Ariane contro l’albergatore, Selina non potrà fare a meno di sentirsi sempre più presa da lui. Un’attrazione che la metterà presto in una situazione a dir poco scomoda…

Poco dopo, infatti, la donna sorprenderà Christoph intento a frugare nella camera della Kalenberg, scoprendo che l’uomo è alla ricerca di prove per dimostrare che è stata la dark lady ad appiccare l’incendio che ha distrutto tutte le auto d’epoca!

Ebbene, inizialmente Selina si rifiuterà di credere che la sua vecchia amica sia una criminale, ma poi Christoph le mostrerà una camicetta di Ariane con delle macchie di fuliggine. E a quel punto la von Thalheim non potrà più ignorare gli indizi contro la Kalenberg…

Sconvolta, Selina si precipiterà dunque ad affrontare Ariane, che ovviamente negherà tutto e accuserà invece Christoph di essere un bugiardo. E così Selina si ritroverà a dover scegliere da che parte stare: crederà alla sua vecchia amica o ad un uomo che conosce solo da pochi giorni? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

