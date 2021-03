Robert presenta Vanessa ad un'amico come una collega, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

La loro relazione è una bomba ad orologeria… e presto il conto alla rovescia finirà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’appassionata relazione tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) finirà infatti per esplodere per decisione (a sorpresa) della ragazza. La reazione dell’uomo, però, non sarà quella aspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert delude Vanessa

Quando l’amore va in una sola direzione non può mai finire bene. Fino all’ultimo, però, Vanessa non ha perso la speranza. Pur sapendo che Robert si è avvicinato a lei nella speranza di ritrovare un po’ di serenità e spensieratezza dopo la drammatica fine del suo matrimonio, la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) non ha potuto fare a meno di sperare che un giorno il suo amato possa iniziare a vedere in lei qualcosa di più di una semplice amante. Ed effettivamente i fatti sembreranno darle ragione…

Con il passare del tempo, infatti, Robert sembrerà sempre più coinvolto dalla sua storia, tanto da prendersi intere giornate per dedicarsi a lei. Proprio quando la Sonnbichler avrà ormai la certezza che il suo amato ricambi i suoi sentimenti, però, per lei arriverà una doccia gelata…

Quando al Fürstenhof si presenterà un suo vecchio amico, Saalfeld presenterà infatti Vanessa come una semplice collega e non come la sua compagna. Una delusione che porterà la ragazza a reagire in modo inaspettato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa decide di lasciare Robert

Nel tentativo di far ingelosire il suo amato, la Sonnbichler inizierà a flirtare con un cameriere del Fürstenhof. Il risultato, però, sarà l’opposto di quello sperato: Saalfeld, infatti, inizierà a cercare attenzioni femminili da altre parti!

Disperata, Vanessa finirà per confidarsi con Cornelia (Deborah Müller) – di cui è ormai diventata amica – e lei le consiglierà di aprire il proprio cuore a Robert e confessargli i propri sentimenti.

Prima che la Sonnbichler possa fare la tanto attesa dichiarazione a Saalfeld, però, lui la deluderà ancora una volta…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

L’uomo le chiederà infatti di interrompere temporaneamente la loro relazione durante una visita di Valentina (Paulina Hobratschk), per evitare che la figlia venga a sapere di loro. E a quel punto per la nipote di Alfons sarà davvero troppo…

Ferita ed umiliata, Vanessa troncherà la sua relazione con Robert! Una decisione che le spezzerà il cuore e che coglierà l’uomo di sorpresa. Ignorando il vero motivo della rottura da parte della ragazza, Saalfeld deciderà infatti di convincerla a tornare insieme a lui. Ci riuscirà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.