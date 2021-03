Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: VANESSA dichiara guerra a CORNELIA, che rischia di morire!

Cornelia rischia di morire, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Quando due donne amano lo stesso uomo, non possono che arrivare i guai. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra Cornelia Holle (Deborah Müller) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) scoppierà infatti la guerra per il cuore di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). E la situazione precipiterà velocemente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia si innamora di Robert

Quando indossò per gioco un abito di Eva (Uta Kargel), Vanessa non aveva idea di cosa avrebbe scatenato con il suo gesto. Come sappiamo, fu infatti quella l’occasione in cui il rapporto tra la Sonnbichler e Robert iniziò a trascendere il professionale tanto che i due divennero amanti. E da lì in poi la situazione è evoluta velocemente…

Nonostante il mutuo accordo di evitare coinvolgimenti sentimentali, Vanessa si è infatti con il tempo accorta di essersi innamorata di Robert. Un incidente di percorso che la ragazza non può permettersi!

Sapendo che la cosa può solo finire male, la Sonnbichler ha dunque cercato di reprimere i propri sentimenti, ma il destino ha voluto altrimenti: non solo il suo cuore si è rivelato difficile da mettere a tacere, ma è pure comparsa una rivale in amore!

Come sappiamo, infatti, in questo intricato intreccio sentimentale si è inserita la bellissima Cornelia Holle, amore di gioventù di Robert nonché nuova governante del Fürstenhof. Complice la loro vecchia amicizia, tra Saalfeld e la nuova arrivata si è subito creato un rapporto di grande complicità e non ci è voluto molto prima che in Cornelia riaffiorassero i vecchi sentimenti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa contro Cornelia

Dopo aver continuato a negare di fronte a Vanessa di provare per Robert sentimenti che andassero oltre un’amicizia fraterna, alcuni giorni fa Cornelia ha capito che le insinuazioni della Sonnbichler avevano fatto centro: si è (di nuovo) innamorata di Saalfeld!

Inizialmente la Holle si convincerà che propri sentimenti siano puramente di natura nostalgica, tanto da decidere di ignorargli. Nonostante i suoi sforzi, però, non potrà evitare di ingelosirsi nel vedere l’uomo insieme a Vanessa. E, inutile dirlo, quest’ultima presto se ne accorgerà!

Il risultato? Nonostante i tentativi di Cornelia di rassicurarla del fatto di non avere nessuna intenzione di portarle via Robert, Vanessa farà alla “rivale” una vera e propria dichiarazione di guerra. E, quando poco dopo le due si ritroveranno in un vecchio casolare dei Saalfeld, la situazione esploderà!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelia rischia di morire

Come prevedibile, l’atmosfera tra le due donne si surriscalderà velocemente, ma il vero problema sarà un altro: quando Cornelia proverà ad andarsene, si renderà conto che la porta d’ingresso è bloccata e, come se non bastasse, i telefoni non sembrano avere campo.

Le due rivali si ritroveranno così intrappolate insieme nel vecchio casolare e ben presto la situazione prenderà una piega drammatica: Cornelia avrà infatti un attacco di panico, tanto da non riuscire più a respirare.

Vanessa aiuterà la nemica oppure l’abbandonerà al suo destino? Possiamo anticiparvi che quanto accadrà in quel casolare cambierà per sempre il rapporto tra le due donne… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

