Fino a che punto si spingeranno le manovre di Margarita (Igo Lisbert) per rovinare la serenità della “nemica” Bellita del Campo (Maria Gracia)? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori italiani della telenovela Una Vita non dovranno attendere tanto tempo, visto che la moglie di Alfonso Carchano (Josep Maria Riera) comincerà a tessere una vera e propria tela ai danni della cantante…

Una Vita, news: Margarita comincia ad avvelenare Bellita

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che, ad un certo punto, Margarita accetterà le scuse di Bellita ed avvierà un nuovo rapporto d’amicizia con lei. Nel corso dei tanti incontri, la donna comunicherà quindi alla sua “amica” di essere stata lasciata improvvisamente da Alfonso, che ha preferito una delle sue amanti a lei. Una notizia che, neanche a dirlo, lascerà attonita la Del Campo e su cui si svilupperò una storyline manovrata dalla signora Carchano.

Dando prova di non averla affatto perdonata, Margarita inizierà infatti a mettere piccoli dosi di veleno nel tè che, puntualmente, si appresterà a bere con Bellita; come se non bastasse, instillerà poi nell’artista il dubbio che il marito José Miguel (Manuel Bandera) la tradisca. Scopriamo insieme come…

Una Vita, trame: José Miguel comincia a recitare!

Eh sì: vi anticipiamo infatti che José Miguel riscoprirà tutto il suo amore per l’arte e prenderà parte ad alcuni provini per tentare di salire su un palco nella veste di attore.

Fatto sta che gli sforzi del Dominguez Senior saranno proficui, tant’è che otterrà presto un ruolo in uno spettacolo che, da un giorno all’altro, lo porterà anche all’attenzione della stampa (i giornali si domanderanno per quale motivo lui abbia sempre vissuto come chitarrista di Bellita quando sapeva di possedere delle doti artistiche d’alto livello).

Sorpresa da tale svolta, sia Cinta (Aroa Rodriguez) e sia Bellita non potranno fare a meno di essere orgogliose del loro familiare ma le cose cominceranno a cambiare, almeno dal punto di vista della Del Campo, quando Margarita ci metterà lo zampino…

Una Vita, spoiler: Margarita instilla in Bellita il dubbio che Josè Miguel la tradisca

Puntando sul fatto che una nuova collega di José Miguel non fa altro che rivolgergli dei complimenti, Margarita metterà astutamente Bellita sull’avviso e la porterà a pensare che l’uomo, in realtà, la stia tradendo o, comunque, sia vicinissimo a farlo.

Tale insinuazione getterà nello sconforto più totale la cantante, col risultato che si mostrerà improvvisamente ostile al lavoro attoriale del marito (che fino a pochi giorni prima sosteneva).

Da un lato il Dominguez non si lascerà intimorire cambio d’atteggiamento della consorte e ribadirà di voler continuare a recitare, dall’altro la Carchano andrà avanti con il suo piano e non smetterà di avvelenare Bellita. In un determinato giorno, Margarita verrà però quasi beccata dalla domestica Arantxa (Gurutze Beitia)… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

