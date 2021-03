EMILIO e CINTA / Una vita

Propositi nuziali per Emilio Pasamar (Josè Pastor) e Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) nelle prossime puntate italiane di Una Vita: i due ragazzi decideranno infatti di fidanzarsi ma, inaspettatamente, non coinvolgeranno i loro rispettivi genitori in questa loro scelta. Ricapitoliamo quindi questa storyline per capire la ragione che spingerà i “piccioncini” a comportarsi in tale maniera…

Una Vita, news: i gesti troppo “focosi” di Emilio

In alcuni dei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni vi abbiamo parlato di una “piccola crisi” che Emilio e Cinta si troveranno a dover affrontare. In pratica, il ragazzo non riuscirà a sopprimere l’attrazione che sente nei riguardi della bella Dominguez e finirà per mostrarsi troppo focoso in diverse circostanze.

Come se non bastasse, in una determinata serata, il Pasamar farà sapere alla sua fidanzata che non vede l’ora di sposarla, sottolineando che così potranno finalmente lasciarsi andare all'”atto carnale”.

Neanche a dirlo, Cinta si mostrerà offesa da tale dichiarazione poiché penserà che Emilio voglia sposarla soltanto per soddisfare i suoi bisogni da uomo e a quel punto non farà altro che discutere con lui. Tuttavia, la ragazza accantonerà tale pensiero quando troverà finalmente una nuova occupazione in alcuni palcoscenici, al fine di riprenderà l’attività di ballo e canto.

Ad ogni modo, il figlio di Felicia (Susana Soleto) non vorrà arrendersi facilmente e ascolterà i consigli di Antonito Palacios (Alvaro Quintana) per mostrarsi più galante nei riguardi della “sua” dama.

Una Vita, spoiler: Emilio regala a Cinta un anello di fidanzamento

Tutto questo a che cosa porterà? Vi anticipiamo che, dopo aver accantonato definitivamente tutte le divergenze sorte con lei, Emilio acquisterà un prezioso anello di fidanzamento per Cinta e, approfittando di un momento in cui resteranno da soli al Nuovo Secolo XX, le chiederà di diventare sua moglie.

La Dominguez accetterà di buon grado il regalo, anche se si erano ripromessi di parlare di matrimonio più avanti, ma al tempo stesso non spingerà per comunicare immediatamente la bella notizia a tutti i parenti.

In tal senso, è infatti bene precisare che le famiglie dei ragazzi staranno attraversando diverse difficoltà…

Una Vita, trame: i problemi dei Pasamar e dei Dominguez

Eh sì: da un lato Felicia starà gestendo la ribellione di Camino (Aria Bedmar), che comincerà ad avere posizioni divergenti con lei per via dei sentimenti che starà provando per Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), dall’altro Bellita (Maria Gracia) sarà approfondendo la sua “amicizia” con Margarita (Igo Lisbert), inconsapevole del fatto che quest’ultima voglia soltanto provocare una crisi tra lei e il marito Josè Miguel (Manuel Bandera).

Tutti questi "motivi" spingeranno i ragazzi a non parlare delle loro future nozze, almeno per ora.

