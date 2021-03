Santiago, Mendez e Marcia / Una vita

Nel momento in cui Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) verrà investito da una macchina in piena calle Acacias, i telespettatori di Una Vita ritroveranno il commissario Aurelio Mendez (David Garcia). L’uomo cercherà infatti di far luce sull’intera questione, anche se i suoi sospetti si concentreranno presto su Santiago Becerra (Aleix Melé), il marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Tutto ciò porterà dunque alla nascita di una complicata storyline, in cui non mancheranno diversi colpi di scena…

Una Vita, trame: Ursula ha innescato l’attentato di Felipe?

Come prima cosa, se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che sarà facile (almeno per il pubblico da casa) riunire tutti i tasselli del puzzle ed ipotizzare che, in realtà, sia stata Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) ad organizzare l’attentato ai danni di Felipe.

L’ex istitutrice, dopo essersi inimicata Genoveva Salmeron (Clara Garrido), vorrà infatti capire qualcosa di più sull’alleato della sua ex signora, ovvero Santiago Becerra, motivo per il quale si presenterà in carcere dal trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena).

Tuttavia, quest’ultimo non vorrà parlarle almeno finché lei non rispetterà una parte del loro accordo: sbarazzarsi dell’Alvarez Hermoso prima che testimoni contro di lui nell’imminente processo. Dato che Felipe verrà investito proprio il giorno della sua testimonianza, sarà chiaro il coinvolgimento della Dicenta nella questione, anche se Mendez non la penserà allo stesso modo…

Una Vita, spoiler: Mendez arresta Santiago ma…

Eh sì: allertato da Jacinto (Jona Garcia) riguardo a un precedente scontro in mezzo alla strada, in cui Santiago aveva minacciato di uccidere l’avvocato , il commissario non potrà fare a meno di concentrare i suoi sospetti sul Becerra e, al termine di alcune indagini piuttosto veloci, si presenterà alla pensione di Servante (David V. Muro) e Fabiana (Inma Perez Quiros) per arrestarlo e condurlo in commissariato, luogo dove potrà interrogarlo più approfonditamente.

Da un lato Santiago chiederà a Marcia di fidarsi della sua innocenza, tant’è che la supplicherà di mentire a Mendez e dirgli che si trovava in sua compagnia quando Felipe è stato investito, dall’altro il Becerra continuerà a professarsi estraneo ai fatti, ma il commissario non vorrà prendere in considerazione altre piste, nemmeno quando la Sampaio cercherà di scagionare il Becerra (rispettando la promessa fatta a quest’ultimo).

Una Vita, news: Felipe non crede alla colpevolezza di Santiago

Tutto questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà?

Nell’attesa di scoprirlo segnaliamo che anche Felipe, nel momento in cui si risveglierà dopo alcuni giorni passati in stato di incoscienza, non crederà minimamente che Santiago sia il responsabile di quanto gli è accaduto.

Oltre a Genoveva, che identificherà in Ursula la colpevole, l’unico ad avvicinarsi un po’ di più alla verità sarà Ramon Palacios (Juanma Navas), che arriverà a pensare che l’incidente sia in qualche modo collegato alla testimonianza che l’Alvarez Hermoso si apprestava a fare contro Andrade.

Insomma, diversi personaggi verranno coinvolti in questa difficile trama… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

