URSULA / Una vita

Ultime “cartucce” per il personaggio di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), visto che la controversa dark lady uscirà definitivamente di scena nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Prima dell’addio, la donna stupirà però i telespettatori con una nuova trasformazione, dato che la donna si presenterà a casa di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) vestita da suora.

Si tratta però di un cambiamento che non spiazzerà più di tanto la sua acerrima nemica, scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Ursula è coinvolta nell’incidente di Felipe?

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Ursula stringerà un patto con Cesar Andrade (Alvaro Baguena) e gli prometterà di mettere fuori gioco Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) prima che possa testimoniare in tribunale contro di lui nel processo legato anche al rapimento di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), avvenuto qualche mese prima. Ovviamente, la Dicenta vorrà poi avere in cambio delle informazioni sul misterioso Santiago Becerra (Aleix Melè).

Fatto sta che, non appena Felipe verrà investito e successivamente ricoverato in ospedale, Ursula sembrerà aver rispettato il suo ruolo nel piano stretto con Andrade; da un lato il commissario Mendez (David Garcia Intriago) non sospetterà il suo coinvolgimento ed arriverà ad arrestare Santiago, dall’altro Genoveva riunirà tutti i tasselli del puzzle e minaccerà di morte la Dicenta.

La parte più “esilarante” della storyline dovrà però ancora arrivare…

Una Vita, spoiler: Ursula si presenta da Genoveva vestita da suora!

Vi anticipiamo infatti che, in un successivo dialogo, Ursula si presenterà a casa di Genoveva completamente vestita da suora. Dando sfoggio di un atteggiamento apparentemente pacato e remissivo, la Dicenta asserirà di aver perdonato la Salmeron per tutto il male che le ha fatto e rifiuterà di lasciare la città in cambio di un’ingente somma di denaro, sottolineando tra l’altro che non sono più i sentimenti venali che sporcano il mondo quelli che lei insegue.

Neanche a dirlo, Genoveva non crederà alla “redenzione” della sua nemica, tant’è che le intimerà di non farsi più vedere e specificherà di ritenerla ancora responsabile di quanto accaduto a Felipe. Ma i sospetti di Genoveva saranno fondati oppure no?

Una Vita, trame: le strane mosse di Ursula

Nell’attesa di scoprirla, segnaliamo che bisognerà fare particolare attenzione alle mosse di Ursula, che troverà il modo di entrare in contatto con un fazzoletto di Marcia. Nonostante la sua mise da suora, la Dicenta parrà infatti intenzionata a portare avanti la sua vendetta e giurerà a se stessa che è finalmente arrivata l’ora che tutte le persone che le hanno fatto del male paghino per le malvagità commesse.

Insomma, Ursula non si sarà affatto redenta e la sua pazzia prenderà sempre più il sopravvento… Per quale ragione reagirà in quel modo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

