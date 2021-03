SILVIA TOFFANIN / Verissimo

A partire da oggi – sabato 27 marzo – cambia un po’ il pomeriggio del sabato di Canale 5. Da questa settimana infatti non ci sarà più lo speciale pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, che come sapete già da sabato scorso è passato in prime time per la sua fase serale (ecco le anticipazioni di stasera).

Il sabato pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset sarà dunque occupato da Beautiful e subito dopo da una lunga puntata di Una vita, per poi passare la linea a Verissimo. Proprio a proposito del settimanale di interviste e spettacolo condotto da Silvia Toffanin, vediamo attraverso le anticipazioni ufficiali quali saranno gli ospiti del 27 marzo:

Sabato 27 marzo su Canale 5, alle ore 15.30, nuovo appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Per la prima volta a Verissimo, per un’intervista ritratto, l’Onorevole Maria Elena Boschi.

In studio Michelle Hunziker e Gerry Scotti, da lunedì 29 marzo, insieme dietro il bancone di Striscia la notizia.

Francesco Arca, tra i protagonisti della nuova fiction di Canale 5 Svegliati amore mio, si racconta in studio.

Ha appena conquistato il titolo “Supermedi dell’Unione Europea”: ospite del talk show il pugile Daniele Scardina.

E ancora, a Verissimo Noemi, una delle protagoniste dell’ultima edizione di Sanremo e Lucilla Agosti, conduttrice e da poco anche scrittrice.

Infine, Gigliola Cinquetti sarà in studio per ripercorrere la sua lunga carriera musicale e parlare della sua vita.

