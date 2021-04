A Beautiful, Thomas Forrester (Matthew Atkinson) non riesce proprio a stare lontano dai guai, sopratutto se l’obiettivo è quello di conquistare le attenzioni di Hope Logan (Annika Noelle), da cui è letteralmente ossessionato.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 30 aprile 2021

Per tale motivo, nelle prossime puntate italiane il ragazzo deciderà di accelerare le sue nozze con Zoe Buckingham (Kiara Barnes), poiché così spererà di innescare la gelosia della figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang).

Beautiful, news: il piano di Thomas

Come le puntate già trasmesse su Canale 5 hanno mostrato, Thomas ha confessato all’amico Vinnie (Joe LoCicero) che intende avviare i preparativi del suo matrimonio con Zoe al fine di avere una reazione del figlio Douglas (Henry Joseph Samiri), legatissimo a Hope e quindi sicuramente contrario all’idea di non averla più come mamma qualora lui sposasse davvero la Buckingham.

In pratica, il giovane Forrester spera che Douglas manifesti a Hope il suo dissenso sulla relazione con Zoe. Thomas auspica che la donna sentendosi in colpa possa riallacciare i rapporti con lui, data la crisi sorta con Liam (Scott Clifton) in seguito al bacio con Steffy (Jacqueline McInnes Wood) che lui stesso ha causato.

Beautiful, trame: Hope manda a monte il matrimonio tra Zoe e Thomas

Tuttavia, la situazione si ritorcerà presto contro Thomas: dato che sarà in preda ai rimorsi per il bacio con Liam, Steffy confesserà infatti a Hope di essersi riavvicinata all’ex marito soltanto poiché spinta dal fratello ad agire in tal senso.

A quel punto la Logan riunirà tutti i tasselli del puzzle e, dato il malessere di Douglas dell’ultimo periodo, capirà che il primogenito di Ridge (Thorsten Kaye) ha instaurato un legame con Zoe nella folle speranza di farla ingelosire e riaverla tutta per sé.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Come abbiamo già anticipato nei nostri post precedenti, Hope si presenterà dunque alle nozze tra Thomas e Zoe vestita da sposa. Com’è facile immaginare, l’uomo non riuscirà a mantenere il sangue freddo alla visione della Logan e non esisterà a piantare la fidanzata sull’altare, dando conferma a un delusissimo Ridge e a tutti i presenti di averla soltanto usata e di non essere mai stato innamorato di lei.

Beautiful, spoiler: Thomas scappa da Los Angeles

Tale escamotage narrativo porterà ad una momentanea uscita di scena del ragazzo: mentre Hope e Liam torneranno insieme e decideranno di sposarsi di fronte soltanto al piccolo Douglas (in maniera simbolica per poi rendere legali i documenti), a Thomas non resterà altra scelta se non quella di darsela a gambe levate.

In questo periodo di isolamento, il Forrester junior cercherà di capire che cosa ha sbagliato e, sopratutto, di gettarsi alle spalle l’ossessione per la Logan.

Comunque sia, un fatto drammatico che coinvolgerà la sorella Steffy riporterà presto Thomas Forrester in città, ma per allora sarà davvero cambiato? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!