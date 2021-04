Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la polizia si interesserà alla morte di Vincent Walker, ufficialmente vittima di un pirata della strada che lo ha abbandonato sulla strada senza chiamare i soccorsi.

Il vicecapo Baker e il detective Sanchez si occuperanno del caso e, fin da subito, elaboreranno alcune teorie su come siano andate le cose. Quello che era stato presentato come un giallo ricco di colpi di scena è per ora un incidente stradale, diventato un crimine nel momento in cui si è deciso di non assicurare i soccorsi a Vinny.

Beautiful, anticipazioni USA: BILL cerca di proteggere LIAM

Certo, il ragazzo era già spacciato (anche se non è così facile determinare la morte di una persona), ma legge vuole che, comunque, si lanci l’allarme. E questo non è stato fatto da chi occupava il veicolo che lo ha investito: Bill e Liam Spencer.

Come già riportatovi, il magnate ha approfittato dallo svenimento del figlio (molto provato per via dell’evidente trapasso di Vinny) per caricarlo in auto e allontanarsi. Bill si è liberato del cellulare di Vinny, ma ha anche organizzato la vendita della propria automobile in Medio Oriente, assicurandosi che nell’area dell’impatto non vi fossero telecamere che avrebbero potuto riprenderli.

Beautiful, trame americane: VINNY aveva falsificato il test di paternità del figlio di STEFFY

A nulla varranno i pianti, le lamentele e i sensi colpa di Liam: il genitore insisterà affinché il figlio si dimentichi dell’accaduto e vada avanti con la propria vita. Bill, infatti, teme che la polizia possa non credere che si sia trattato di un incidente, visto che Liam avrebbe avuto un motivo per volere morto Vinny.

Quest’ultimo aveva falsificato il test di paternità del figlio di Steffy Forrester, facendo passare il giovane Spencer come padre e provocando la sua crisi coniugale con Hope Logan Spencer. Il problema che causato la suddetta crisi, in realtà, è stato l’ennesimo tradimento di Liam, ma la narrazione vuole che il pubblico pensi che la coppia avrebbe risanato le ferite, se non fosse stato per Vinny.

Beautiful, news americane: LIAM e HOPE si riavvicineranno? Un segreto incombe su di loro…

Insomma, una nuova manipolazione che ha tenuto separate le anime gemelle Liam e Hope. E, in effetti, se Hope era già parsa più incline a perdonare il marito, gli spoiler anticipano che i due ora si riavvicineranno. Liam, dunque, potrà tornare con la moglie proprio ora che dovrà tenere il peso di un nuovo segreto che potrebbe distruggerli?

Tra l’altro, oltre che ad una possibile condanna per Liam, Hope potrebbe non reagire bene al fatto che il consorte abbia lasciato la “scena del crimine”, ora che è la principale testimone della sofferenza di Thomas Forrester per la morte del suo migliore amico.

Beautiful, spoiler USA: THOMAS cerca il colpevole della morte del suo amico VINNY

Lo stilista non aveva perdonato Vinny per la questione del test manipolato e aveva rotto i contatti con lui, tuttavia ora si sentirà in colpa per essere stato così duro: Vinny c’è sempre stato per lui fin dall’infanzia e aveva falsificato il test perché pensava avrebbe aiutato Thomas a mettersi con Hope.

Il primogenito di Ridge, dunque, sarà deciso a trovare il responsabile della sua morte, definendo un animale chi non si è fermato a prestare soccorso. Ovviamente verrebbe facile pensare che in un recente passato Thomas ha fatto lo stesso con Emma Barber: pur non avendola speronata, ha comunque evitato di assicurarsi che non vi fosse più nulla da fare per lei dopo che è finita giù per una scarpata…

Sarebbe insomma un’ottima occasione per vedere Thomas fare un profondo esame di coscienza in proposito, rendendo così la sua redenzione e la sua maturazione più profonde e palpabili. Ma, almeno per ora, così non è.

Comunque sia, inconsapevole del ruolo di Liam nella vicenda, Hope ha ipotizzato a Thomas la possibilità che Vinny sia stato investito di proposito, magari da qualche brutto ceffo con cui aveva a che fare a causa del suo giro di spaccio.

Avrà ragione la Logan a sospettare che il ragazzo sia stato fatto fuori intenzionalmente? Magari Vinny era già malconcio sulla strada quando è stato investito da Liam? Ma l’autopsia alla quale è stato sottoposto non dovrebbe essere in grado di stabilire se a causare la morte siano state altre ferite precedenti?

Bill Spencer, in ogni caso, sarà infastidito quando il fiuto della polizia si farà troppo vicino… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

