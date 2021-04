Mercoledì 21 aprile 2021 inizia su Canale 5 la nuova fiction Buongiorno mamma, di cui vi abbiamo già parlato in un altro post (che potete leggere QUI). A questo punto vediamo cosa succederà nella prima delle sei puntate previste, stando alle anticipazioni ufficiali della serie:

Leggi anche: Fiction BUONGIORNO MAMMA: cast, trama, anticipazioni, quante puntate

Nella famiglia Borghi la madre Anna (Maria Chiara Giannetta) è molto speciale per i suoi cari. In pratica però è il papà Guido (Raoul Bova), preside di liceo, che si occupa dei quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino (il più piccolo).

Nella vita di tutti loro a un certo punto irrompe Agata, un’infermiera destinata a svelare dei segreti tenuti a lungo nascosti. Venuto meno l’aiuto di Lucrezia, la famiglia avrà problemi economici non da poco…

Guido conosce a scuola la nuova insegnante di sostegno Miriam Castellani (Serena Autieri). L’uomo intanto tenta di sbloccare il fondo fiduciario messo in piedi da Anna per i ragazzi, ma scoprirà una realtà che non gli piacerà affatto!

I ragazzi del clan Borghi cercano di fare fronte comune per aiutare il padre ma nel frattempo Agata scopre un segreto che riguarda il passato di Anna e Guido. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)