Fiori d’arancio in arrivo, finalmente, per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Nella puntata finale di Daydreamer – Le Ali del Sogno, i due protagonisti convoleranno infatti a giuste nozze, all’interno di una cerimonia totalmente romantica. In questa maniera, la telenovela turca si avvierà alla sua conclusione…

Daydreamer, news: Can recupera la memoria

Negli episodi della soap in onda nei prossimi giorni, Can e Sanem resteranno coinvolti in un incidente d’auto, tant’è che l’uomo rimarrà in coma per un mese e, al suo risveglio, avrà perso ogni ricordo dei suoi ultimi due anni, compreso quello legato alla sua profonda storia d’amore con la Aydin. Quest’ultima, in un primo momento, cercherà di fare il possibile per far ritornare la memoria al suo amato, ma ad un certo punto si arrenderà e lascerà la Fikri Harika, che avrà appena rifondato, per tornare a lavorare nel negozio di papà Nihat (Berat Yenilmez) e mamma Mevkibe (Ozlem Tokaslan).

Le anticipazioni segnalano così che, proprio grazie a questo gesto, Can si renderà conto di essersi innamorato nuovamente di Sanem. Dato che, nel frattempo, la ragazza avrà deciso di lasciare per un po’ Istanbul, il Divit raggiungere Sanem alla stazione nel giorno prefissato per la partenza e la sorprenderà con una nuova dichiarazione d’amore, al termine della quale i due torneranno insieme.

Di lì a poco si aggiungerà un’altra bella notizia, dato che Can si accorgerà di avere recuperato la memoria!

Daydreamer, trame: Can chiede a Sanem di sposarlo!

Tutto questo, quindi, a quali tipi di risvolti porterà? Molto semplice: nel corso di una festa che avrà organizzato, Can farà in modo che Sanem possa ricevere un anello attraverso un drone. Ottenuto il consenso dei suoceri Nihat e Mevkibe, il pubblicitario domanderà dunque con successo alla Aydin di sposarlo!

I “piccioncini” si daranno dunque da fare per celebrare quanto prima le loro nozze, ma non si faranno mancare nemmeno la cerimonia di fidanzamento, dove un nastrino rosso legato a due anelli sancirà “ufficiosamente” la loro unione.

A tale evento parteciperanno anche CeyCey (Anil Celik), Muzaffer (Cihan Ercan) e Mihriban (Sevinc Erbulak), che farà le veci di Aziz (Ahmet Somers) e Huma (Ipek Tenolcay) – ormai lontani – e chiederà ufficialmente a Nihat se Can possa diventare il marito di Sanem. Domanda che, anche in questo caso, avrà un sì come risposta.

Daydreamer, spoiler: Can e Sanem marito e moglie!

Tutto ciò farà così da preludio al matrimonio di Can e Sanem, che stavolta andrà davvero a buon fine, dato che i due diventeranno marito e moglie. Alla cerimonia parteciperanno diversi personaggi e, al termine, la Aydin lancerà il suo bouquet, che verrà preso da Mihriban.

I novelli sposi partiranno così in viaggio di nozze, ma un flashback ambientato nel futuro mostrerà com’è proseguita la loro vita. Di questo, però, parleremo a breve… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

