La follia di Rosa Solozabal (Sara Sanz) non troverà pace nemmeno nelle ultimissime puntate de Il Segreto. La secondogenita di Ignacio (Manuel Regueiro) continuerà infatti a riversare la sua ira sulla sorella Marta (Laura Minguell), colpevole a suo dire di averle sottratto l’amore del marito Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja). Un contrasto che si accenderà ulteriormente in seguito alla morte del cognato Ramon (Pablo Gomez Pando)…

Il Segreto, trame: i Solozabal coprono la colpa di Begoña nell’omicidio di Ramon

In base a quanto segnalato dalle anticipazioni, la storyline che si verrà a creare partirà dal momento in cui i Solozabal decideranno di coprire la pazza Begoña (Blanca Oteyza) per l’omicidio di Ramon, occultando il cadavere del ragazzo che, è bene ricordarlo, verrà ucciso con un oggetto appuntito che la donna gli conficcherà in un orecchio. Un’azione indegna di cui la signora Solozabal si macchierà non appena scoprirà che il genero ha picchiato Marta al punto tale da farle perdere il bambino che aveva in grembo.

Begoña riuscirà dunque a convincere Ignacio, Rosa, Carolina (Berta Castañè), Pablo (Adrian Exposito), Adolfo e la domestica Manuela (Almudena Cid) a coprire il suo crimine e, al tempo stesso, si rallegrerà per il risultato del suo piano, comunicando alla sbigottita Marta che non deve più preoccuparsi di altre possibili violenze da parte del marito (dato che ci ha pensato lei a levarlo definitivamente di mezzo).

Ad ogni modo, la morte di Ramon non farà cessare le preoccupazioni di Rosa…

Il Segreto, news: Rosa minaccia Marta

Eh sì: in un successivo dialogo, Rosa non si preoccuperà affatto delle cagionevoli condizioni di salute di Marta, dovute alle percosse e all’aborto che ha subito, ed andrà da lei per dirle chiaro e tondo che deve stare lontana da Adolfo, il quale non potrà essere suo nemmeno adesso che è rimasta vedova.

Si tratterà di un teso faccia a faccia, che si concluderà quando la stessa Marta inviterà la sorella a preoccuparsi del suo bambino, visto che con una serie di menzogne Rosa avrà fatto credere a tutti quanti di essere in attesa di un figlio di Adolfo (motivo per cui, se ricordate, quest’ultimo ha accettato di sposarla).

Insomma, la situazione sarà destinata a peggiorare e raggiungerà i livelli massimi di tensione quando Rosa chiederà a Begoña come si è sentita quando ha ucciso Ramon con le sue stesse mani.

Dato che la mammina dichiarerà di avere avuto una sensazione di libertà mentre l’uomo esalava l’ultimo respiro, Rosa si rivolgerà minacciosa ad una fotografia di Marta e le conficcherà uno spillo in mezzo agli occhi. Questo farà così da preludo ad un’infausta macchinazione della ragazza…

Il Segreto, spoiler: Rosa assiste ad una dichiarazione d’amore di Adolfo a Marta

Vi anticipiamo infatti che Rosa si troverà ad assistere ad una vera e propria dichiarazione d’amore di Adolfo che, sinceramente dispiaciuto per tutti i problemi che ha dovuto partire a causa del matrimonio infelice con Ramon, si scuserà con Marta per non avere lottato abbastanza per stare al suo fianco e specificherà che non smetterà mai di amarla, anche se è costretto a rispettare il suo legame con la consorte.

Queste parole, ovviamente, feriranno profondamente Rosa, la quale deciderà che è giunta l’ora di farla pagare anche Adolfo. Come? Semplice: incastrandolo per l’omicidio di Ramon. Non a caso metterà l’arma del delitto nella tasca di una giacca del marito… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

