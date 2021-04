Fino a dove è pronto a spingersi Christoph Saalfeld (Dieter Bach) per far pagare ad Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) i crimini da lei commessi? La risposta è: ben oltre i limiti del lecito! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore ricorrerà infatti a metodi decisamente discutibili pur di strappare alla dark lady una confessione.

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane cede le sue azioni del Fürstenhof

Da quando è arrivata al Fürstenhof Ariane ce l’ha messa tutta per non sfigurare rispetto alle dark ladies che l’hanno preceduta. Nel giro di pochi mesi, infatti, la Kalenberg è stata protagonista di un numero impressionante di intrighi e azioni criminali, ultimo dei quali il tentativo di far saltare in aria l’hotel (e, con esso, Christoph)!

Come sappiamo, fortunatamente il suo folle piano è stato sventato all’ultimo momento grazie al coraggioso intervento di Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann). Ciononostante, Ariane è comunque riuscita ad evitare la prigione, anche se le è costato caro…

Grazie ad un bluff di Christoph, la donna ha infatti creduto che quest’ultimo sia in possesso di prove schiaccianti contro di lei ed ha dunque accettato di cedere a lui e Werner (Dirk Galuba) il 40% delle azioni del Fürstenhof.

Non per questo, però, i Saalfeld rinunceranno alla loro vendetta…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph droga Ariane per farla confessare

Determinato a incriminare Ariane a qualunque costo, Christoph capirà che c’è un solo modo per strappare alla donna una confessione: drogarla! Sarà così che l’uomo si procurerà grazie a Schulz Junior (Daniel Wittmann) un potente siero della verità. Il suo piano funzionerà?

Grazie all’aiuto di Tim – che vede ormai nella dark lady un pericolo per se stesso e per Franzi (Léa Wegmann) – l’albergatore riuscirà effettivamente a somministrare la sostanza alla Kalenberg. E non ci vorrà molto prima che la droga faccia effetto…

Ben presto, infatti, Ariane inizierà a parlare, facendo delle rivelazioni che andranno ben oltre le aspettative di Christoph. Per la dark lady sarà davvero la fine? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

