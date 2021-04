Tutte le alleanze stanno per saltare! Benché uniti dall’amore per il Fürstenhof, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i Saalfeld si divideranno quando si tratterà di mettere i propri interessi davanti agli scrupoli morali. E, inutile dirlo, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ne approfitterà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Franzi e Tim scoprono i crimini di Steffen!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Robert aggredisce Ariane

Ormai è chiaro da tempo che per Cristoph Saalfeld (Dieter Bach) Ariane è disposta a tutto, anche a ricorrere a metodi criminali. Non contenta di aver ridotto l’odiato nemico in rovina, la perfida dark lady ha infatti ben pensato di distruggere ciò che sta più a cuore all’uomo: il Fürstenhof!

Con intrighi mirati, la Kalenberg è così riuscita a boicottare l’hotel, tanto da mettere in ginocchio i Saalfeld e costringere Werner (Dirk Galuba) a venderle le proprie quote. A quel punto la donna ha gettato la maschera, rivelando all’anziano albergatore di essere responsabile della sua rovina. Una rivelazione che ha avuto conseguenze gravissime sull’anziano…

A causa dello shock, il vecchio Saalfeld ha infatti avuto un infarto e rischiato di morire. Il peggio è però venuto dopo: quando Robert (Lorenzo Patané) ha scoperto che è Ariane la responsabile dell’accaduto, non è riuscito a trattenere la rabbia e ha aggredito la donna, arrivando quasi a strangolarla. Un gesto che pagherà a caro prezzo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane mette una bomba al Fürstenhof

Non contenta del male causato, tra pochissimo la Kalenberg passerà alla fase finale del suo piano: distruggere (questa volta letteralmente) il Fürstenhof! Dopo aver fatto evacuare l’hotel con una scusa, la dark lady farà dunque piazzare una bomba nello scantinato dell’edificio e poi si preparerà a godersi lo spettacolo dell’esplosione.

Il comportamento di Ariane finirà però per insospettire Christoph, che cercherà di sventare i piani dell’ex fidanzata. Purtroppo per lui, però, il suo eroico tentativo gli si ritorcerà contro: non solo non riuscirà ad impedire che venga attivata la bomba, ma verrà catturato e legato ad una sedia proprio di fronte all’ordigno!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph ricatta Ariane, che ricatta Robert

A quel punto per l’ex albergatore non sembrerà esserci più nulla da fare, ma fortunatamente qualcuno si accorgerà di quanto sta accadendo. Werner, Franzi (Léa Wegmann) e Tim (Florian Frowein) intuiranno infatti che qualcosa di terribile sta per succedere e riusciranno a liberare Christoph e sventare il piano della Kalenberg.

A quel punto i Saalfeld cercheranno ovviamente di far pagare Ariane per i suoi crimini e proveranno ad ottenere delle prove schiaccianti contro la donna. Purtroppo, però, i complici della dark lady non saranno facili da corrompere e così a Christoph non resterà che bluffare, facendo credere all’ex fidanzata di avere le mani su un video che la incrimina.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ebbene, la Kalenberg cadrà nella trappola e accetterà di trattare con i Saalfeld: dopo tutto anche lei ha delle armi potenti contro di loro! Ariane proporrà farà dunque un’offerta agli albergatori: se distruggeranno le prove in loro possesso, riceveranno una parte delle sue quote della donna. Se invece andranno alla polizia, lei denuncerà Robert per tentato omicidio!

Ebbene, se Christoph e Werner saranno tentati dalla proposta, Robert non ne vorrà sapere. Come andrà a finire? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.