Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane piazza una bomba per distruggere il Fürstenhof!

La tragica esplosione che distrusse il Fürstenhof alla fine della sesta stagione di Tempesta d’amore è ancora impressa nella memoria dei telespettatori di lunga data della soap. E ora qualcuno proverà a ripetere l’impresa!

Nelle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) passerà infatti alla fase finale del suo diabolico piano. E questa volta non si fermerà davanti a nulla…

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane rivela il suo piano e rischia di morire

L’odio per Christoph Saalfeld (Dieter Bach) la accompagna fin da bambina, ma ora Ariane ha finalmente l’occasione che aspettava da una vita: distruggere definitivamente l’uomo responsabile della rovina della sua famiglia. E poco importa se ci andranno di mezzo anche degli innocenti…

Determinata a distruggere l’hotel tanto caro al suo odiato nemico, la donna è riuscita a ridurre il Fürstenhof in rovina, costringendo Werner (Dirk Galuba) a venderle le proprie quote rendendola di fatto l’azionista di maggioranza. Un successo che ha rischiato di pagare a carissimo prezzo…

Quando la Kalenberg ha gettato la maschera rivelando ai Saalfeld di essere l’artefice della loro rovina, infatti, Werner ha avuto un infarto e Robert (Lorenzo Patané) non è riuscito a trattenere la rabbia, arrivando a cercare di strangolare la dark lady!

Nemmeno il pericolo corso convincerà però Ariane a gettare la spugna…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane mette una bomba al Fürstenhof

Più determinate che mai ad andare fino in fondo, la Kalenberg passerà infatti alla fase finale del suo crudele piano: ridurre il Fürstenhof in macerie! La donna farà dunque chiudere l’albergo per permettere dei presunti lavori di risanamento. Ovviamente, però, si tratta solo di una scusa…

Il vero obiettivo della dark lady è infatti quello di piazzare nell’hotel una bomba in grado di radere al suolo l’edificio! Un piano così diabolico che nessuno sospetterà cos’ha realmente in mente la Kalenberg… nessuno a parte Christoph!

Consapevole di quanto sia spietata la sua ex fidanzata, l’uomo intuirà infatti che la donna sta tramando qualcosa e deciderà di spiarla. Un gesto coraggioso che gli costerà quasi la vita! Saalfeld verrà infatti sorpreso dagli scagnozzi di Ariane e quest’ultima deciderà di sfruttare la situazione…

Ariane farà dunque immobilizzare Saalfeld e – dopo aver fatto piazzare la bomba nello scantinato del Fürstenhof – legherà Christoph ad usa sedia proprio di fianco all’ordigno. A quel punto la Kalenberg si sposterà nel parco dell’hotel, pronta a godersi lo spettacolo dell’esplosione…

Riuscirà l’uomo a liberarsi prima che sia troppo tardi? E, soprattutto, il Fürstenhof verrà davvero distrutto?

