Sono passati mesi dall’improvvisa e drammatica uscita di scena di Karl Kalenberg (Stephan Schäfer), ma presto questo efferato omicidio tornerà al centro della scena. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, la verità su quanto accaduto all’ex marito di Ariane (Viola Wedekind) verrà infatti improvvisamente alla luce… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane uccide Karl

Per colpire Christoph Saalfeld (Dieter Bach) ed ottenere la propria vendetta Ariane è pronta a passare sopra tutto e tutti… cadaveri inclusi!

E così, quando l’uomo che ama è diventato un pericolo per il suo piano, la perfida dark lady non ha esitato ad eliminarlo, drogandolo per poi gettarlo in un lago.

È stata questa a triste fine di Karl, ex marito e complice della Kalenberg reo di non aver mai davvero capito di cosa fosse capace la sua amata. All’epoca la scomparsa dell’uomo non destò troppo scalpore: molti, infatti, si convinsero che l’uomo fosse fuggito all’estero per rifarsi una vita.

In questo modo persino Christoph – l’unico che aveva inizialmente pensato che in realtà ci fosse Ariane dietro al dileguamento di Karl – alla fine ha deciso di lasciar perdere. Tra non molto, però, la verità verrà alla luce…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph droga Ariane per farla confessare

Determinato ad incastrare la nemica per il suo tentativo di ucciderlo e far saltare in aria il Fürstenhof, Christoph deciderà di ricorrere a mezzi drastici: somministrerà alla donna un potente siero della verità e poi inizierà ad interrogarla, mentre Tim (Florian Frowein) filmerà tutto con una telecamera.

Ebbene, con grande sorpresa dei due uomini, Ariane inizierà a delirare e a parlare in sogno a Karl, chiedendogli perdono per ciò che gli ha fatto.

A quel punto Christoph proverà a strappare alla donna maggiori informazioni, ma proprio in quel momento arriverà Selina (Katja Rosin) che lo costringerà a interrompere immediatamente l’interrogatorio.

Saalfeld, però, non demorderà. Determinato a dimostrare che la Kalenberg è un’assassina, inizierà a spiarla nella speranza che lei lo conduca al fino corpo di Karl. Lei, però, si accorgerà di essere seguita e tenderà una trappola all’albergatore… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

