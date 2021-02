Ariane uccide Karl, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Al Fürstenhof tutto sta per cambiare! Un momento cruciale sta per arrivare nelle puntate italiane di Tempesta d’amore: tra pochissimo Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) distruggerà infatti l’ultima traccia di umanità che le era rimasta rinunciando definitivamente all’amore in nome della vendetta. E a farne le spese sarà l’unico uomo che le è sempre rimasto accanto e l’ha amata nonostante tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Karl e Ariane si innamorano di nuovo

Da quando sua madre è scivolata in una spirale di autodistruzione rovinando la propria vita e quella dei suoi cari, Ariane ha avuto un solo obiettivo: far pagare a Christoph (Dieter Bach) tutto il male da lui commesso. Per portare a termine la propria vendetta, però, la Kalenberg ha finito per trasformarsi in un mostro commettendo azioni ben peggiori di quelle di cui si è macchiato l’albergatore…

Determinata ad ottenere la propria rivincita ad ogni costo, da quando è arrivata al Fürstenhof la donna non è fermata di fronte a nulla… almeno fino a che non è arrivato Karl (Stephan Schäfer)!



L’improvvisa comparsa dell’ex marito, infatti, ha inaspettatamente mandato in crisi la dark lady: non solo l’uomo è a conoscenza di segreti molto pericolosi, ma ha anche un forte ascendente su di lei…

Effettivamente non ci è voluto molto prima che i vecchi sentimenti tornassero in superficie, facendo cadere Ariane ancora una volta vittima del fascino dell’ex marito. Quando quest’ultimo le ha proposto un nuovo inizio insieme, però, la Kalenberg ha capito che nemmeno il suo grande amore conta più della vendetta.

E per Karl sarà l’inizio della fine…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane inganna Karl e lo uccide

Già deluso dall’essere stato messo in secondo piano dalla sua amata rispetto alla vendetta di quest’ultima, Karl si sta trovando in questi giorni ad affrontare un ulteriore problema: Christoph ha le prove per incriminarlo e sta cercando di mettergli pressione nella speranza di spingerlo a tradire Ariane. Peccato che quest’ultima scoprirà tutto!

Dimostrando ancora una volta una grande capacità persuasiva, Ariane riuscirà a convincere Karl a rimanerle fedele e a iniziare una nuova vita insieme lontano dal Fürstenhof. Peccato solo che la perfida dark lady abbia in mente tutt’altro…

Consapevole che l’ex marito rappresenta un pericolo troppo grande, la donna ha infatti deciso di eliminarlo! E così, dopo averlo condotto con una scusa al lago, gli somministrerà un sonnifero per poi gettarlo in acqua con dei pesi che trascineranno il corpo sul fondale.

Sarà questa la drammatica fine di Karl Kalenberg, un personaggio rimasto in scena per poche settimane ma comunque in grado di lasciare il segno. Benché lei stessa artefice della morte dell’ex marito, Ariane rimarrà profondamente segnata dalla scomparsa del suo amato. Un dolore che non farà che accrescere il suo odio nei confronti di Christoph…

