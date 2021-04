Per settimane ha tessuto intrighi nell’ombra nascondendosi dietro ad una maschera di apparente onestà. Ora, però, per Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) è arrivato il momento di affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, la verità sugli intrighi del ragazzo verrà alla luce. E a quel punto per lui le cose si metteranno davvero male! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim lascia Amelie per Franzi

Non sono bastati nemmeno gli intrighi più crudeli per separare Tim Saalfeld (Florian Frowein) e Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann). Nonostante le macchinazioni di Steffen – spesso servitosi dell’aiuto di Amelie Limbach (Julia Gruber), i due protagonisti hanno infatti continuato ad essere legati da qualcosa di magico. E alla fine l’evidenza è stata innegabile…

Capendo di non poter più nascondere i propri sentimenti e, soprattutto, mentire alla persona che gli sta affianco. E così Tim ha preso una decisione sofferta: troncare la sua relazione con Amelie. Ma Franzi sarà disposta a fare lo stesso con Steffen?

Ebbene, quando il giovane Saalfeld correrà dalla Krummbiegl implorandola di non sposare Baumgartner, riceverà una doccia gelata: non solo non ha intenzione di annullare le nozze, ma deciderà addirittura di anticiparle!

Pur di sfuggire ai propri sentimenti per l’ex fidanzato, la ragazza penserà infatti bene di anticipare le nozze… all’indomani! Qualcosa di inaspettato, però, rovinerà i suoi piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Amelie rivela gli intrighi di Steffen

Appena prima di partire, Franzi dovrà infatti tornare al Fürstenhof per una dimenticanza e, una volta in hotel, si accorgerà che qualcosa non torna. Come vi abbiamo anticipato, Ariane (Viola Wedekind) piazzerà infatti una bomba in hotel dopo aver imprigionato Christoph (Dieter Bach) nell’edificio!

Fortunatamente il peggio verrà evitato e la Krummbiegl potrà così tornare a dedicarsi ai preparativi per il suo imminente matrimonio. Ebbene, l’idea che la donna che ama stia per sposare un altro sarà un tormento per Tim, che non riuscirà a nascondere la propria disperazione. E a quel punto Amelie non potrà starsene a guardare…

Benché ferita dal comportamento dell’ex fidanzato nei suoi confronti, la ragazza capirà che Tim e Franzi si appartengono. E così la Limbach prenderà una decisione difficilissima: confessare a Saalfeld gli intrighi di Steffen ai loro danni, ammettendo anche le proprie responsabilità.

Inutile dire che Tim rimarrà sconvolto di fronte alla confessione dell’ex fidanzata e si precipiterà dal rivale per un confronto. Proprio in quel momento, però, arriverà Franzi e così Steffen mentirà spudoratamente, facendo passare ancora una volta Saalfeld per bugiardo.

Dopo aver invano tentato di convincere l’ex complice a confessare, Amelie deciderà ancora una volta di prendere l’iniziativa e riuscirà a smascherare Steffen grazie ad una trappola. E a quel punto Franzi si renderà conto che l’uomo che sta per sposare è un criminale…

