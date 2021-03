Tim rischia di morire, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Nelle ultime settimane Tim Saalfeld (Florian Frowein) ha già rischiato di morire tre volte… e non ci sarà tre senza quattro! Dopo essere sopravvissuto all’attentato di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), al momento di follia di Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) e infine all’incendio appiccato dalla Kalenberg alle scuderie, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il ragazzo finirà infatti ancora una volta in grave pericolo. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim scopre che Franzi sposerà Steffen

Dopo aver rifiutato per intere settimane di instaurare un rapporto con la sua famiglia, ormai da parecchio tempo Tim è riuscito a perdonare il padre, sviluppando per lui un sincero affetto. Affetto che però gli costerà parecchio…

Quando Christoph (Dieter Bach) è finito nel mirino della perfida Ariane, infatti, Tim si è ritrovato tra due fuochi, arrivando a rischiare più volte la vita per aiutare il genitore contro la dark lady. Non per questo, però, mollerà la spugna…

Nel frattempo anche la sua vita sentimentale non sta attraversando una fase facile: benché felice al fianco di Amelie (Julia Gruber), il giovane Saalfeld non riesce a dimenticare Franzi. E a poco importa se quest’ultima abbia provato ad ucciderlo investendolo con una scavatrice!

La scoperta che la sua amata ha accettato di sposare Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) e sta per partire con quest’ultimo alla volta di Amsterdam, infatti, è stata un durissimo colpo per Tim. E così, anche per distrarsi, il ragazzo deciderà di aiutare Christoph a riparare l’impianto elettrico del Fürstenhof. Una decisione che pagherà a carissimo prezzo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tim rischia di morire e Franzi lo salva

A causa di una disattenzione del padre durante i lavori di riparazione, infatti, Tim verrà colpito da una fortissima scossa elettrica che gli fermerà il cuore! Disperato, Christoph cercherà invano di rianimare l’adorato figlio, ma sarà solo il coraggioso intervento di Selina (Katja Rosin) a salvare la situazione.

Poco dopo, infatti, il giovanotto riprenderà conoscenza e verrà visitato da Michael (Erich Altenkopf), che escluderà danni permanenti. Ciò che nessuno sa, però, è quanto accaduto al ragazzo durante il breve periodo in cui il suo cuore si è fermato…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dopo la scossa elettrica, Tim ha infatti avuto un’esperienza di premorte in cui Franzi gli apparirà in sogno indossando un bellissimo abito rosso e lo convincerà a tornare in vita. Ebbene, quando il ragazzo ricorderà quella visione onirica e scoprirà che quel giorno la Krummbiegl indossava davvero un vestito come quello da lui sognato, non avrà più dubbi: tra lui e Franzi c’è un legame magico!

E anche la ragazza sarà costretta a se stessa la verità. I due protagonisti troveranno dunque finalmente il coraggio di lasciare i rispettivi compagni e tornare insieme? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.