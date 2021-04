È giovane, bella, appassionata di cavalli, amante del polo e follemente innamorata di lui: sulla carta Amelie Limbach (Julia Gruber) sembra essere la donna perfetta per Tim Saalfeld (Florian Frowein). I sentimenti, però, non sempre seguono la logica.

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, il bel protagonista della sedicesima stagione della soap deciderà di mettere fine alla sua relazione con la collega. E, inutile dirlo, dietro alla sua scelta ci sarà Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim scopre che Franzi lo ama

Si sono fatto più male di quanto qualunque altra coppia avrebbe potuto sopportare, eppure non riescono a smettere di amarsi. Fin dal loro primo incontro Tim e Franzi sembrano essere legati da qualcosa di magico che niente e nessuno possono spezzare. E poco importa se entrambi abbiano provato a rifarsi una vita con dei nuovi partner…

Se Saalfeld ha iniziato una relazione con Amelie, la Krummbiegl ha infatti addirittura accettato di sposare Steffen (Christopher Reinhardt) nella convinzione di non aver futuro con Tim. Peccato solo che la ragazza ignori che ci sia proprio il fidanzato dietro ai recenti accadimenti che hanno minato il suo rapporto con Tim.

Convinto che la sua ex lo ami ancora nonostante tutto, il giovane Saalfeld sfrutterà ogni occasione per starle accanto, arrivando a fingere di aver dimenticato il proprio cellulare pur di trascorrere una notte nel bosco insieme a lei. Notte che sarà rivelatrice…

Quando Franzi si addormenterà, infatti, farà un sogno romantico proprio su Tim e non si accorgerà di parlare nel sonno. Il risultato? Ascoltando le sue parole, il ragazzo capirà che la sua ex è ancora innamorata di lui!

La reazione a questa dichiarazione involontaria sarà però molto diversa per i due protagonisti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tim lascia Amelie e chiede a Franzi di non sposare Steffen

Se Franzi rifiuterà di dare una chance alla sua storia con l’ex fidanzato preferendo concentrarsi sul suo ormai imminente matrimonio con Steffen, Tim preferirà invece essere sincero con se stesso: il suo cuore è sempre appartenuto alla Krummbiegl e non c’è spazio per un’altra donna.

Benché addolorato, il ragazzo deciderà dunque di essere onesto con Amelie, confessandole di non poter più stare con lei per via dei sentimenti mai svaniti per la sua ex. E non è finita qui! Dopo aver chiuso la sua relazione con la Limbach, Tim si presenterà da Franzi con una richiesta spiazzante: annullare le sue nozze con Steffen!

Ebbene, la reazione della Krummbiegl sarà ancora più sconvolgente della richiesta del suo ex! La ragazza, infatti, non solo non ascolterà le preghiere di Saalfeld, ma deciderà addirittura di anticipare il suo matrimonio nella speranza di sfuggire ai propri reali sentimenti.

Franzi proporrà dunque a Steffen di volare spontaneamente in Danimarca per sposarsi l’indomani con un matrimonio-lampo. Qualcosa di assolutamente inaspettato, però, sconvolgerà ancora una volta i suoi piani… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

