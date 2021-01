Bela lascia Lucy, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Un dubbio atroce tormenta ormai da settimane Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann): concentrarsi sulla sua bellissima storia con un uomo che la ama alla follia oppure inseguire un amore tanto travolgente quanto proibito? Esiste però anche una terza opzione che per ora la ragazza non ha contemplato: potrebbero essere i due spasimanti a tirarsi indietro!

Incredibile ma vero, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza passerà infatti dal non saper scegliere tra due uomini al ritrovarsi completamente da sola. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Bela capisce che Lucy non lo ama

Sono passati mesi da quando la povera Romy (Désirée von Delft) è morta improvvisamente e Lucy si è presa cura di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), mettendo inconsapevolmente in azione una catena di eventi dal risultato inaspettato: i due cognati si sono innamorati! Peccato che nessuno dei due abbia avuto il coraggio di ammetterlo…

Per soffocare i propri sentimenti “proibiti” la Ehrlinger si è dunque concentrata sul lavoro e ha iniziato una storia con Bela Moser (Franz-Xaver Zeller). Nemmeno quest’ultimo, però, riuscirà a farle dimenticare il suo grande amore…

Consapevole del fatto che la fidanzata ama in realtà un altro, Bela ha cercato di “bruciare la concorrenza” chiedendo alla ragazza di sposarlo. E, se all’inizio lei ha rifiutato, dopo qualche giorno è tornata sui suoi passi. Lieto fine in arrivo? Tutt’altro!

Nonostante i tentativi di Lucy di nascondere la propria sofferenza, infatti, Bela non tarderà molto a capire che la sua amata è tutt’altro che felice all’idea di sposarlo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Bela lascia Lucy

Sempre più angosciata dall’idea delle sue future nozze e tormentata dai propri crescenti sentimenti per Paul, la Ehrlinger penserà di tagliare la testa al toro, anticipando il matrimonio. Osservandola, però, Bela capirà che la fidanzata sta soffrendo e che non riesce a smettere di pensare a Lindbergh…

Benché follemente innamorato, Bela capirà di non potersi sentire una seconda scelta per la propria moglie e prenderà così una decisione tanto drastica quanto sofferta: sciogliere il fidanzamento con Lucy e troncare la loro relazione!

Inutile dire che per la Ehrlinger sarà un fulmine a ciel sereno: incredula di fronte alla decisione di Moser, la ragazza cercherà in tutti i modi di convincere il suo amato a ripensarci. Quando lui si presenterà per un incontro chiarificatore, però, Lucy capirà che Bela ha avuto ragione: la loro relazione non ha futuro.

A quel punto la Ehrlinger sarà finalmente libera di vivere il suo amore per Paul. Purtroppo per lei, però, sarà troppo tardi: lui ormai ama un’altra! E a quel punto la ragazza vedrà cadersi il mondo addosso… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

