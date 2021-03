Lucy soffre per amore, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Che l’amore tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus) fosse destinato a partire in salita è stato chiaro fin da subito, ma con il tempo la ragazza sembrava aver superato le proprie iniziali riserve. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, proprio quando le cose sembreranno finalmente andare per il meglio, ci sarà però un inaspettato passo indietro. E la cosa non passerà inosservata a Lucy (Jennifer Siemann)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul deve scegliere tra Michelle e sua figlia

Gli ci sono volute parecchie settimane di intensi sforzi, ma alla fine Paul sembra essere riuscito a raggiungere il suo obiettivo: conquistare il cuore della bella Michelle. Nonostante l’iniziale rifiuto di lasciarsi andare ad una nuova relazione, con il tempo la ragazza ha ceduto ai propri sentimenti per il bel fitness trainer. Non per questo, però, è disposta a rinunciare ai propri sogni…

Dopo aver confessato a Paul di essersi innamorata di lui, la Ostermann gli ha infatti detto chiaramente di avere comunque intenzione di partire per il proprio giro del mondo. Un viaggio che potrebbe tenerla lontana da Bichlheim per parecchi mesi!

A quel punto Paul si è trovato di fronte ad una scelta: seguire la fidanzata rinunciando però così a vedere la figlioletta Luna, oppure restare vicino alla propria famiglia ma dire di fatto addio alla speranza di un futuro insieme alla donna che ama. Cosa deciderà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michelle mette in dubbio la sua storia con Paul

Contagiato dall’entusiasmo di Michelle, Paul comunicherà a quest’ultima di voler partire insieme a lei pur sapendo di dover così rinunciare alla figlia (almeno per qualche mese). Prima di prendere una decisione definitiva, però, ne vorrà essere sicuro che la madre della bimba sia d’accordo.

Paul si recherà dunque a Monaco per discutere dei propri piani con Jessica (Isabell Ege), che non non avrà nessun problema con la decisione di Lindbergh. A sorpresa, sarà invece quest’ultimo a iniziare ad avere dei dubbi: rivedere la piccola Luna gli farà infatti capire quanto la bimba sia importante per lui.

Dopo una serie di tira e molla, Paul confesserà dunque a Michelle che preferirebbe che lei cancellasse il viaggio e rimanesse insieme lui a Bichlheim. Una richiesta che lei non prenderà bene: è tutta la vita che sogna di fare il giro del mondo e non intende rinunciarvi per lui!

Furiosa, Michelle confesserà addirittura a Vanessa (Jeannine Gaspár) di iniziare a dubitare del fatto che Paul sia davvero adatto a lei. Insomma, la crisi tra i due fidanzatini sarà grave, tanto che persino Lucy (Jennifer Siemann) se ne accorgerà. E a quel punto la Ehrlinger inizierà a sperare che il suo amato possa tornare da lei…

Paul e Michelle saranno davvero destinati a lasciarsi e il ragazzo tornerà tra le braccia di Lucy? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

