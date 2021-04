Da quando Bela (Franz-Xaver Zeller) e Paul (Sandro Kirtzel) sono usciti di scena, Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) è passata un po’ in secondo piano… ma ancora per poco! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un nuovo personaggio destinato a stravolgere la vita della ragazza. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Lucy conosce Joell

La fine della sua storia con Bela e la delusione derivante dal suo amore impossibile per Paul sono state un durissimo colpo per Lucy. Dopo aver a lungo sofferto cercando di capire chi tra i due uomini sia davvero quello giusto per lei, la Ehrlinger si è infatti improvvisamente ritrovata da sola. E a quel punto è precipitata nello sconforto…

Nonostante il momento difficile, la ragazza non si perderà però facilmente d’animo e deciderà di mettersi alla ricerca dell’uomo perfetto per lei. Ebbene, proprio allora il destino porterà nella sua vita un personaggio che farà immediatamente breccia nel suo cuore: Joell Wauters! Si tratta di un giovane scrittore di romanzi mystery di grande fama che arriverà al Fürstenhof alla ricerca dell’ispirazione perduta. Inutile dire che Lucy farà di tutto pur di conquistare l’affascinante ospite. E, nonostante qualche intoppo iniziale, con il tempo la sua determinazione verrà premiata…

Tempesta d’amore, casting news: Peter Lewys Preston interpreta Joell Wauters

Il personaggio di Joell Wauters verrà interpretato da Peter Lewys Preston, artista tedesco di origini slovene e americane. Oltre che come attore televisivo e teatrale, è anche attivissimo nel mondo della musica, dove pratica come cantante, compositore e produttore. Wauters farà il suo debutto a Tempesta d’amore nel corso della puntata 3477 rimanendo inizialmente in scena per una ventina di puntate. Dopo una pausa di qualche settimana, però, il suo personaggio tornerà al Fürstenhof e questa volta per lui la permanenza sarà più lunga.

Chiudiamo con una curiosità: Jennifer Siemann e Peter Lewys Preston hanno trovato una tale intesa sul set di Sturm der Liebe da decidere di collaborare anche fuori dal set della soap bavarese. È stato così un bellissimo duetto intitolato “Fly me to the moon”, di cui trovate qui il video ufficiale.

