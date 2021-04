Non importa quante volte sia finita nei guai: Rosalie Engel (Natalie Alison) non riesce proprio ad imparare la lezione! Dopo essere stata protagonista di innumerevoli truffe e raggiri, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella biondina ci cascherà di nuovo. Anche questa volta, però, avrà pronta una soluzione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie truffa André

Quando è arrivata al Fürstenhof nei panni di una mental coach di successo, Rosalie ha lasciato a bocca aperta tutti. Non ci è però voluto molto per scoprire che in realtà ancora una volta c’è dietro l’inganno…

Come sappiamo, infatti, la Engel era riuscita a mettere in piedi la sua attività sfruttando l’ingenuità di tre benefattori. E così, quando il suo inganno è stato scoperto, la donna è stata costretta a fare le valigie e ricominciare da capo. Non per questo, però, ha abbandonato le scorciatoie…

Dopo aver scoperto l’idea di André (Joachim Lätsch) e Werner (Dirk Galuba) per far fruttare il Café Liebling, Rosalie ha infatti prima tentato di soffiare l’affare ai due fratelli e poi di costringerli a entrare in società con lei.

Volente o nolente, alla fine lo chef ha capitolato, accettando di far entrare la coinquilina nella sua nuova attività come addetta marketing e alle vendite. E non ci vorrà molto prima che la Engel salti fuori con un’altra delle sue idee strampalate…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie chiede aiuto ad Amelie

Decisa a massimizzare i ricavi con il minore sforzo possibile, Rosalie penserà bene di acquistare delle torte surgelate da un produttore all’ingrosso per poi rivenderle spacciandole come creazioni del suo presunto nuovo pasticcere. Purtroppo per lei, però, l’inganno non passerà inosservato…

Sia Michael (Altenkopf) che i Sonnbichler si accorgeranno infatti della scorrettezza della Engel ed intimeranno quest’ultima di mettere immediatamente fine alla sua truffa, visto che rischia di rovinarsi la reputazione. Ma come trovare un’alternativa in poco tempo?

Sarà a questo punto che entrerà in gioco Amelie (Julia Gruber)! Oltre che per i cavalli, la Limbach dimostrerà infatti di avere una grande passione per la pasticceria, tanto da essere in grado di sfornare delle torte assolutamente fantastiche.

Ebbene, quando Rosalie lo scoprirà capirà di aver trovato nella giovane stalliera la soluzione ai suoi problemi. Lei, però, smorzerà sul nascere il suo entusiasmo: ha troppo da fare con il lavoro in scuderia per poter produrre dolci con regolarità. E ora?

Non sentendosela di lasciare Rosalie nei guai, Amelie farà a quest’ultima una proposta: darle lezioni di cucina per insegnarle a fare le torte! La Engel, però, si rivelerà essere un’apprendista molto poco portata… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

