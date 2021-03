Rosalie minaccia di bruciare la ricetta di André, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Al momento dell’annuncio del ritorno di Rosalie Engel (Natalie Alison) a Tempesta d’amore vi avevamo anticipato che ci sarebbe stato da divertirsi. E la promessa verrà mantenuta! Nelle prossime puntate italiane della soap sarà infatti questo originalissimo personaggio a rubare la scena. E a farle le spese sarà suo malgrado André Konopka (Joachim Lätsch)… Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie e André in guerra per il cafè di Linda

Fin dalla sua primissima apparizione a Tempesta d’amore, Rosalie ha dimostrato due cose: una grande determinazione e la predilezione per mezzi non esattamente corretti. E, benché da allora siano passati più di dieci anni, le cose non sono cambiate.

Dopo aver visto fallire la sua attività di mental coach, la Engel si è immediatamente messa alla ricerca di una nuova opportunità di business. Opportunità che non ha tardato a presentarsi! Dopo aver origliato una conversazione tra Werner (Dirk Galuba) e André, Rosalie ha infatti deciso di rubare la loro idea: acquistare le ricette di Linda (Julia Grimpe) per poi vendere le torte della pasticcera su larga scala.

La Engel ha dunque provato a battere la concorrenza dei due fratelli per l’acquisto del Cafè Liebling (e, soprattutto, dei segreti dei suoi dolci), ma ha presto dovuto cambiare strategia a causa della mancanza di liquidità. La donna ha così cercato di convincere André a coinvolgerla nel suo nuovo business come addetta al marketing. E non accetterà un “no” come risposta…

Di fronte al rifiuto di Konopka di entrare in affari con lei, la Engel penserà bene di rubare le preziose ricette di Linda sostituendole con dei falsi. Purtroppo per lei, però, lo chef la sorprenderà sul fatto. E a quel punto tra i due sarà guerra aperta…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie brucia le ricette di André

A fare le spese di questa continua querelle tra i due (ex) amici sarà inevitabilmente Michael (Erich Altenkopf), che mal sopporterà la pesante atmosfera che si è creata in casa al punto da mettere alla porta i due coinquilini!

Pur di non ritrovarsi in mezzo ad una strada, Rosalie e André si vedranno dunque costretti a unire le forze per provare ad ammansire il medico e convincerlo a concedere loro un’altra possibilità. Non per questo, però, sotterreranno l’ascia di guerra…

Determinata a costringere Konopka a farla entrare nella sua nuova società ad ogni costo, la Engel arriverà a minacciare di bruciare la preziosa ricetta della torta di nocciole di Linda. Quella che voleva essere solo una minaccia, però, si trasformerà purtroppo in realtà: durante la discussione tra i due, infatti, la ricetta andrà davvero distrutta. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie ipnotizza André

Per recuperare il prezioso contenuto, Rosalie proporrà una tecnica decisamente innovativa: l’ipnosi! Dal momento che André ha già letto la ricetta, infatti, potrebbe averne memorizzato il contenuto nel proprio subconscio e una trance indotta potrebbe aiutarlo a recuperare i ricordi.

Ebbene, nonostante l’iniziale scetticismo, alla fine Konopka accetterà di lasciarsi ipnotizzare dalla coinquilina: un atto di fiducia che lei ripagherà ancora una volta nel modo peggiore. Dopo aver fatto cadere André in uno stato di trance, infatti, Rosalie non si limiterà a recuperare la ricetta, ma manipolerà la mente dell’uomo per indurre quest’ultimo a perdonarla e farla entrare in società con lui!

Il risultato? Ignorando di essere stato truffato, quando Konopka si risveglierà si scuserà con la Engel per il proprio comportamento e le chiederà di diventare sua socia! Una decisione di cui è destinato a pentirsi amaramente…

