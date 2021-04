Fin dal momento del loro primo incontro tra loro è scattato qualcosa, ma poi inganni ed intrighi si sono messi tra loro. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Selina von Thalheim (Katja Rosin) riusciranno però finalmente a fare passi avanti nel loro rapporto. Un progresso che sarà come fumo negli occhi per Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina tra Christoph e Ariane

Entrata in scena come una ricca nobildonna grande amica di Ariane, Selina si è subito dimostrata essere molto lontana dalle aspettative create dalla sua presentazione ufficiale. Gentile, alla mano e di buon cuore, la donna è l’esatto opposto della Kalenberg e – non a caso – si è velocemente legata al nemico giurato della dark lady: Christoph! Un’amicizia che Ariane non riesce a tollerare…

Se la Kalenberg ha provato in tutti i modi a mettere l’amica contro Saalfeld, quest’ultimo ha a sua volta tentato di aprire gli occhi alla von Thalheim per farle capire quale mostro sia realmente Ariane. Il risultato? La povera Selina si è ritrovata a dover scegliere tra la sua migliore amica e l’uomo per cui sta sviluppando dei sempre crescenti sentimenti.

Non potendo capire chi tra i due le stia mentendo, la donna ha deciso di provare ad essere neutrale. L’impresa, però, si rivelerà tutt’altro che semplice vista la guerra in corso al Fürstenhof…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina e Christoph trascorrono una serata romantica

Sarà in questa situazione che Selina accetterà di accompagnare Christoph ad un ballo di beneficienza… e non solo come amica! Per l’occasione, la von Thalheim sfoggerà infatti un meraviglioso abito da sera che lascerà l’uomo assolutamente senza fiato…

Ebbene, la serata sarà un successo sia a livello professionale e sia, soprattutto, personale. Saalfeld riuscirà infatti ad avvicinarsi notevolmente alla sua amata, riuscendo persino a trascorrere del tempo da solo con lei al pianobar del Fürstenhof.

Sempre più attratti l’uno dall’altra, i due inizieranno anche a danzare insieme nel locale deserto. Un momento romantico che verrà però disturbato dall’improvviso arrivo di Ariane! Furiosa, la dark lady riuscirà ad impedire che tra Selina e Christoph scatti il tanto atteso bacio.

Nemmeno la Kalenberg, però, potrà tenere i due innamorati lontani a lungo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

