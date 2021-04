Il peggio passerà per Bellita del Campo (Maria Gracia). Nonostante l’avvelenamento subito dalla “falsa amica” Margarita Carrion (Igo Lisbert), la cantante riuscirà miracolosamente a riprendersi nelle prossime puntate italiane di Una Vita, anche se tutti quanti cercheranno di nasconderle il coinvolgimento della conoscente in quello che le è capitato…

Una Vita, news: Margarita viene arrestata; Bellita in fin di vita!

Le anticipazioni segnalano che Bellita comincerà a stare male proprio nei giorni in cui Margarita le avrà inculcato nella testa il dubbio dell’esistenza di una relazione extraconiugale tra José Miguel (Manuel Bandera) ed Ester, la sua nuova collega di teatro. Dato che, ad un certo punto, la Del Campo farà fatica ad alzarsi dal letto, il Dominguez Senior si rivolgerà ad un dottore, che in seguito ad alcune analisi gli comunicherà che la consorte sta ingerendo veleno da diverse settimane.

Grazie ad un’intuizione di Emilio Pasamar (Josè Miguel), che vedrà Margarita versare una strana sostanza nelle medicine di Bellita, José Miguel non farà così fatica a ricucire tutti i tasselli del puzzle, tant’è che – con la complicità della figlia Cinta (Aroa Rodriguez), dello stesso genero e di Liberto (Jorge Pobes) – riuscirà a far sì che il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) proceda con l’arresto della Carrion. La questione, però, non si risolverà così facilmente…

Una Vita, trame: Bellita sul punto di morire… ma poi si riprende!

Eh sì: nello stesso giorno in cui Cinta risalirà sul palcoscenico dopo mesi di stop al fine di fare un omaggio alla madre, Bellita sembrerà infatti esalare l’ultimo respiro. Tuttavia, pochi istanti dopo, la Del Campo comincerà a riprendersi per merito di una cura somministratagli dal medico circa 48 ore prima.

Insomma, il peggio passerà dopo diverse settimane di angoscia, anche se i Dominguez preferiranno mantenere la donna all’oscuro del fatto che proprio la sua “amica” Margarita abbia tentato di ucciderla per via di tutte quelle questioni che avevano in sospeso (in pratica la Carrion avrà continuato a credere che la Del Campo avesse fatto carriera alle sue spalle).

Da un lato Bellita chiederà in continuazione a Cinta e Arantxa (Gurtze Beitia) per quale ragione Margarita non è mai andata a visitarla, cosa che costringerà le due donne ad inventarsi una serie di scuse, dall’altro inevitabilmente la Del Campo finirà per capire che c’è sotto qualcosa.

Tuttavia Arantxa e Cinta – ovviamente in accordo con José Miguel – preferiranno continuare con le menzogne e le comunicheranno che Margarita ha dovuto lasciare momentaneamente la città. Contemporaneamente a tutto ciò, anche le indagini di Mendez avranno un buon esito…

Una Vita, spoiler: Mendez e le indagini su Margarita

In tal senso vi anticipiamo che Mendez riuscirà ad estorcere una confessione a Margarita in modo tale da poter arrestare anche il consorte, ossia il regista Alfonso Carchano (Josep Maria Riera), che si era nascosto in un paesello con l’intenzione di fuggire con la moglie una volta che la Del Campo fosse passata a miglior vita.

Ad ogni modo, il commissario non crederà minimamente all’ipotesi che la Carrion trascorrerà tanto tempo in carcere, ciò perché avrà ravvisato in lei una certa instabilità mentale.

I Dominguez saranno dunque davvero al sicuro? Quel che è certo è che José Miguel dovrà raccontare prima o poi a Bellita quello che è davvero successo. Come la prenderà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

