Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) si preparerà a salutare la sua amata Bellita del Campo (Maria Gracia); ciò avverrà quando l’uomo scoprirà che Margarita Carrion (Igo Lisbert) ha avvelenato per diverse settimane la consorte, al punto tale da compromettere in maniera (apparentemente) definitiva la sua salute. I telespettatori assisteranno dunque ad una storyline decisamente drammatica…

Una Vita, news: Margarita viene arrestata

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto prenderà il via quando Bellita avvertirà una serie di malori, che la porteranno a svenire per strada e in presenza di altre persone in diverse occasioni. Dato che farà fatica a riprendersi, il medico prescriverà alcune analisi alla donna e ciò permetterà di scoprire che la Del Campo è stata avvelenata, anche se inizialmente i Dominguez non riusciranno a spiegarsi come questo sia successo.

Tuttavia, José Miguel e Cinta (Aroa Rodriguez) riusciranno a ricomporre i tasselli del puzzle grazie ad un’intuizione di Emilio (Josè Pastor), il quale ricorderà di aver visto Margarita versare una strana sostanza nei medicinali di Bellita.

Con la complicità di Liberto (Jorge Pobes), il giovane Pasamar farà dunque bloccare in strada la Carrion dalla polizia, che procederà all’arresto appena troverà nella tasca della donna il flaconcino contenente lo stesso veleno ingerito da Bellita.

Una Vita, spoiler: Bellita sul punto di morire

In ogni caso, nonostante l’arresto di Margarita, la salute della nostra protagonista non accennerà a migliorare, tant’è che il dottore deciderà di procedere con una cura sperimentale, specificando ai Dominguez che – qualora non avesse effetto entro 48 ore – per la paziente non ci sarebbe più nulla da fare. Un’eventualità che sconvolgerà José Miguel ma anche Cinta, la quale proprio in quei giorni si starà preparando per il suo grande ritorno sul palco.

Di primo acchito, la giovane Dominguez penserà dunque di annullare tutte le sue serate, ma poi deciderà di ascoltare le ipotetiche “ultime volontà” di mamma Bellita, che le chiederà di andare in scena come se niente fosse e di dedicare la sua prima esibizione a lei.

Nonostante tutto il dolore che starà provando in quei precisi momenti, Cinta salirà quindi sul palco, ma non potrà fare a meno di pensare alla madre, morente e senza forze sul letto.

Una Vita, trame: Bellita è morta?

Tutto questo, perciò, a quali tipi di risvolti porterà? Vi anticipiamo che, proprio negli istanti dell’esecuzione di Cinta, Bellita sembrerà inesorabilmente peggiorare e José Miguel si lascerà travolgere da una crisi di pianto quando crederà che l’amata mogliettina abbia ormai esalato il suo ultimo respiro.

Ad ogni modo, per fortuna, il Dominguez Senior si sarà sbagliato e per Bellita ci sarà ancora un po’ di speranza… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

