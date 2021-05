Le bugie hanno le gambe corte e Sally Spectra (Courtney Hope) lo imparerà a sue spese nelle prossime puntate italiane di Beautiful. La stilista non riuscirà infatti a nascondere a lungo di non essere mai stata in fin di vita e, oltre a Wyatt Spencer (Darin Brooks) e Flo Fulton (Katrina Bowden), dovrà dare una spiegazione anche alla furiosa Katie Logan (Heather Tom), la prima alla quale ha raccontato la grossa menzogna.

Beautiful, trame: Sally e il piano con la dottoressa Penny Escobar

Se seguite i nostri post di anticipazioni da diverso tempo, sapete già che Sally ha messo in scena la sua malattia con la complicità della dottoressa Penny Escobar, promettendole in cambio un posto di lavoro alla Forrester Creations (un patto che avrà potuto stabilire per via del sogno che la donna nutriva sin da bambina, ovvero quello di lavorare nel campo della moda).

Consapevole del fatto che Katie non avrebbe mai mantenuto il segreto, la Spectra ha mentito alla donna, che in breve tempo ha comunicato la cattiva notizia al marito Bill (Don Diamont), a Wyatt ed a Steffy (Jacqueline McInnes Wood) e Ridge, per evitare che questi ultimi potessero licenziarla a causa del suo scarso rendimento al lavoro.

Una volta appreso della futura morte della “nemica”, Flo ha consigliato così a Wyatt di stare accanto a Sally nelle sue ultime settimane di vita. Il ragazzo ha quindi chiesto perdono alla Spectra per come si è comportato con lei e ha finto di voler dare un’ulteriore possibilità al loro rapporto. La faccenda, già complicata, avrà quindi un risvolto pericoloso quando la Fulton, dopo alcuni sospetti, scoprirà che la rossa non è mai stata malata.

Beautiful, news: Flo e Penny rapiscono Sally

Eh sì: quando avrà tra le mani la sua cartella clinica, la sospettosa Flo sarà certa del fatto che Sally non ha mai rischiato di morire da un giorno all’altro, poiché in realtà è sempre stata sana come un pesce. Nel bel mezzo di un incontro chiarificatore, Penny agirà dunque in difesa della Spectra e darà un colpo in testa alla Fulton, che perderà i sensi e verrà rapita dalle due donne, intenzionate ad impedirle di raccontare la verità a Wyatt.

A quel punto, Sally tenterà di giocarsi l’ultima disperata carta e cercherà di farsi mettere incinta da Wyatt; per riuscire nel suo scopo, la donna chiederà alla Escobar di mandare un sms al ragazzo dal cellulare di Flo per fargli pensare che quest’ultima le avesse dato il permesso di passare un’ultima notte di passione con la “morente”.

Tuttavia, la macchinazione di Sally andrà a monte per via di un suo svenimento prima dell’incontro con Wyatt, circostanza che darà modo a Flo di scrivere una richiesta d’aiuto sulla sua biancheria intima!

Beautiful, spoiler: Katie affronta Sally!

Appena leggerà la richiesta, Wyatt chiederà immediatamente spiegazioni a Sally, che verrà colta da una crisi di panico e confesserà all’indignato Spencer tutte le macchinazioni che ha compiuto pur di tenerlo legato a sé.

Dopo aver messo in salvo Flo, Wyatt porterà alla luce le menzogne di Sally. Come facilmente prevedibile, Katie sarà infuriata per essere stata presa in giro e affronterà la giovane Spectra mostrandole tutto il suo sdegno.

In ogni caso, Katie non sarà l’unica persona alla quale Sally dovrà rendere conto delle sue azioni. Occhio dunque alla reazione di Bill… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

