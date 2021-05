C’è un “vizio” che sta diventando legge in Beautiful: raccontare poche storyline e (quasi) mai nello stesso episodio. Per fare un esempio: nelle attuali puntate americane della soap, le uniche due trame del momento (l’incidente mortale di Vinny Walker e il tradimento di Quinn Forrester con Carter Walton) vengono portate in scena ad alterne settimane monotematiche, dove in ogni puntata ci sono le scene funzionali a portare avanti il racconto e poi altre scene in cui un po’ tutti i personaggi si limitano a fare commenti sulla vicenda del giorno.

In questo modo le storyline sembrano coinvolgere “ad ombrello” (per usare un gergo tecnico) un mucchio di personaggi, ma in realtà sono pochi quelli che di fatto hanno qualcosa da fare; gli altri sono solo commentatori in scene da riempitivo!

E se questo destino, da mesi, tocca persino a protagonisti come Ridge e Brooke Forrester, non c’è da stupirsi se altri personaggi, parcheggiati da anni a fare quasi nulla, finiscono praticamente per scomparire.

La prossima ad essere depennata sembra essere Donna Logan: sebbene ufficialmente la produzione non abbia annunciato il declassamento della sua interprete Jennifer Gareis, un chiaro indizio viene fornito dai titoli di coda, che da sempre in modo aggiornato comunicano la lista del cast a contratto. La Gareis, nelle ultime puntate, non risulta più presente e quindi è stata messa in recurring.

Difficile sapere se questo significa che non la vedremo più per molto tempo o se semplicemente, a livello contrattuale, si è deciso di rispecchiare la realtà pratica che la vede partecipare a pochissimi episodi al mese. Al momento non si è dunque capito se le sue sporadiche apparizioni continueranno con regolarità oppure no.

Non è comunque la prima volta che ciò accade e in effetti da quasi un decennio il personaggio di Donna e la sua interprete non fanno altro che subire questa danza: scomparire per poi essere riportate in scena con alcuni episodi che lasciano intendere nuovi sviluppi importanti, salvo successivamente sparire di nuovo nell’anonimato.

L’ultima volta la trama era stata l’appena accennato triangolo con Eric e Quinn (ordito da Pamela Douglas), mai di fatto partito e dimenticato nel giro di un paio di settimane. Da allora Donna è servita nelle scene di famiglia Logan o come confidente delle sorelle. Sono dunque lontani i tempi in cui, nel 2005, Donna venne riportata in scena con la Gareis come nuova interprete, godendo di alcuni anni di attiva partecipazione alle trame: prima come intrigante possibile rivale della stessa Brooke, poi come eroina romantica con Eric e in seguito macchietta di comicità in compagnia di Pam (cosa che però fu anche “l’inizio della fine” per lei).

Le cose cambieranno nel prossimo futuro? Staremo a vedere, intanto, anche se Donna non dovesse più apparire sullo schermo, tranquilli: “off screen” la sua vita a Los Angeles è assai impegnata, alternando il lavoro di segretaria esecutiva con quello di babysitter di Beth e Douglas, che dai dialoghi dei personaggi apprendiamo essere affidati sempre più spesso alla zia Donna.

Bisogna dire che anche Katie Logan non sembra essere una priorità degli sceneggiatori: per carità, ogni anno viene assicurata una trama drammatica al personaggio, che si tratti di corna o di questioni di salute, ma dedicando alla questione tempi progressivamente sempre più brevi, solo per esaltare la sua interprete Heather Tom, che con la sua lunga e pluripremiata carriera è un fiore all’occhiello che la soap vede bene di mantenere a contratto.

Da anni, tuttavia, la presenza in video di Heather, oltre che a livello di importanza, è in diminuzione anche per quanto riguarda la presenza. Se è pur vero che la Tom si sta molto dedicando alla regia (non solo in episodi di Beautiful ma anche in film per la tv e serie, quali fra tutte il nuovo Dynasty), sicuramente gli sceneggiatori se lo volessero riuscirebbero ad assicurarle trame di rilievo.

E così dal fatidico bacio tra Bill e Brooke (in Italia è imminente, mentre negli USA risale ad inizio primavera 2020), Katie è in un limbo, intenta a decidere se perdonare o meno l’ex marito. Queste sue riflessioni avvengono per lo più off screen e negli Stati Uniti la sua ultima azione attiva risale ad un paio di mesi fa, quando ha guidato il perdono di Flo nel clan Logan e ha assicurato alla nipote il cognome di suo padre Storm.