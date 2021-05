Non sarà un finale felice quello che spetterà a Rosa Solozabal (Sara Sanz) e a sua madre Begoña (Blanca Oteyza). Nell’ultima puntata de Il Segreto, Ignacio (Manuel Regueiro) deciderà infatti di spedire entrambe nella clinica psichiatrica in Austria. Una svolta che sarà accompagnata da alcuni eventi decisamente drammatici…

Il Segreto, news: Rosa incastra Adolfo per la morte di Ramon

In base alle anticipazioni, scopriamo che tutto prenderà il via nell’istante in cui Rosa deciderà di incastrare il marito Adolfo (Adrian Pedraja) per l’omicidio del cognato Ramon (Pablo Gomez-Pando), in realtà ucciso da mamma Begoña.

Convinta che il ragazzo debba pagarla per non aver mai messo da parte l’amore che sentiva per Marta (Laura Minguell), Rosa si procurerà l’arma del delitto e, dopo averla nascosta nella tasca di una giacca di Adolfo, farà una telefonata anonima dalla villa affinché il capitan Huertas (Carles Sanjaime) possa ritrovarla ed inchiodare il marchesino per il crimine.

Da lì in poi, gli eventi prenderanno una piega inaspettata: quando ci si interrogherà su chi possa aver fatto la segnalazione, Begoña non farà fatica a intuire che la colpevole è Rosa e si preparerà ad affrontarla. Il dialogo che si verrà a creare sarà quindi totalmente delirante, dato che la fanciulla ammetterà di non essere nemmeno mai stata incinta e di aver inscenato la gravidanza solo per costringere Adolfo a sposarla. A quel punto, Begoña consiglierà a Rosa di recarsi in Austria per affrontare i suoi problemi e sembrerà convincerla ad agire in tal senso.

Il Segreto, trame: Rosa aggredisce Carolina!

Occhio però a quello che succederà il giorno successivo: vi anticipiamo infatti che Rosa perderà il controllo quando capirà che Adolfo, oltre a non essere stato arrestato poiché non si è fatto ritrovare, intende lasciare Puente Viejo in compagnia di Marta. Dato che anche Ignacio avrà dato il suo appoggio per la partenza, la Solozabal perderà ancora di più il lume della ragione e strattonerà la sorella minore Carolina (Berta Castañè), puntandole un coltello alla gola.

Fortunatamente, dopo attimi di grande tensione, Rosa lascerà la presa, invitata da Begoña a non commettere un delitto del quale si pentirebbe subito, ma l’astio nei riguardi di Marta e Adolfo non farà altro che aumentare e verrà di nuovo fuori nel momento della partenza per l’Austria!

Il Segreto, spoiler: Begoña e Rosa spedite in manicomio da Ignacio!

Eh sì: quando Rosa sembrerà essersi arresa al fatto di aver bisogno di un aiuto specialistico per uscire dal vortice di odio in cui è entrata, Ignacio sorprenderà tutti quanti e comunicherà a Begoña che è necessario che anche lei torni a trascorrere del tempo nella clinica in Austria, sia per stare al fianco della loro secondogenita e sia perché la sua “follia” non è ancora guarita del tutto.

La signora Solozabal, seppur sorpresa, non opporrà resistenza e sederà persino una minaccia di Rosa, che giurerà a Marta che, prima o poi, riuscirà a trovare il luogo dove lei e Adolfo si rifaranno una vita al fine di rovinare la loro felicità!!!

In questa maniera, Rosa e Begoña si congederanno dai telespettatori della telenovela, ma le vicende della famiglia Solozabal non saranno ancora del tutto concluse… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

