Nel grande finale de Il Segreto ci sarà spazio anche per una rinnovata amicizia. Nel corso dell’ultimo episodio della telenovela iberica, in onda in Italia tra qualche settimana, Jesus Urrutia (Angel Hector Sanchez) metterà infatti da parte tutto il suo astio nei riguardi di Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) e farà pace con lui. Spieghiamo meglio quello che accadrà attraverso le nostre anticipazioni…

Il Segreto, news: Francisca ordina a don Filiberto di fare esplodere la fabbrica Solozabal

Tutto avrà inizio quando Francisca Montenegro (Maria Bouzas) farà sapere a don Filiberto (Andres Suarez) che è lei a capo della congregazione antirepubblicana degli Arcangeli. A quel punto, la dark lady ordinerà al parroco di Puente Viejo di portare avanti la causa del loro gruppo e gli farà presente che è necessario far esplodere la fabbrica Solozabal gestita da Ignacio.

In un primo istante, il sacerdote tenterà di sottrarsi all’ordine, ma poi la Montenegro farà leva sull’avversione che l’uomo ha verso i sostenitori della Repubblica e riuscirà nel suo intento. Una mossa che la donna porterà avanti soprattutto per colpire Ignacio, colpevole di aver acquistato la villa che le apparteneva!

Fatto sta che, alla fine, don Filiberto ascolterà le parole di Francisca e, pur pentendosi immediatamente del suo gesto, piazzerà una bomba alla fabbrica in pieno orario di lavoro, in modo tale da colpire quanti più operai possibili. Tuttavia, il piano della “cattivona” non andrà esattamente come lei sperava…

Il Segreto, trame: Pablo ferito nell’esplosione!

Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti dedicati a questo argomento, sapete che nessuno dei dipendenti di Ignacio morirà, nonostante la potente deflagrazione dell’ordigno. Tra i feriti lievi ci sarà però Pablo Centeno (Adrian Exposito), il “figlioccio” del Solozabal Senior e il promesso sposo della terzogenita Carolina (Berta Castané).

Fortunatamente, il dottor Clemente dirà al ragazzo che ha bisogno soltanto di qualche settimana di riposo, motivo per cui sia Ignacio e sia Carolina tireranno presto un sospiro di sollievo.

Partendo da questi presupposti, bisognerà così fare attenzione alla reazione di Urrutia, che si era allontanato da Ignacio dopo essere stato arrestato per l’incidente che aveva provocato la morte di un operaio nelle fabbriche Solozabal. Il papà di Alicia (Roser Tapias) darà infatti fin da subito l’impressione di essere dispiaciuto per quello che è successo all’ex amico e sentirà che è finalmente arrivata l’ora di appianare le divergenze con lui.

Il Segreto, spoiler: Urrutia e Ignacio fanno pace!

In tal senso, vi anticipiamo che Urrutia si presenterà in fabbrica e chiederà a Ignacio se ha bisogno del suo aiuto per dividere gli operai in due squadre e cercherà di rimettere quanto prima in moto tutto il suo funzionamento.

I due uomini si scioglieranno così in un abbraccio e sigleranno la pace ritrovata. In ogni caso, dopo questo risvolto felice della giornata, Ignacio dovrà affrontare delle situazioni molto più estreme che, stavolta, avranno a che fare con le sue due figlie maggiori, Marta (Laura Minguell) e Rosa (Sara Sanz)… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

