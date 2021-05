Da Beautiful a The Walking Dead, la svolta di JACOB YOUNG

Il cast dell’undicesima e ultima stagione di The Walking Dead (che debutterà in America il prossimo 22 agosto) si arricchisce di un nuovo volto, quello di Jacob Young, l’attore che il pubblico italiano ha visto per oltre un ventennio nel ruolo di Rick Forrester nella soap opera campione di ascolti Beautiful.

Jacob a The Walking Dead interpreterà il personaggio di Deaver. L’arrivo dell’ex Rick Forrester nel cast del più famoso “zombie drama” al mondo segue quello di altre due new entry: la cantante jazz e attrice Margot Bingham (New Amsterdam) e l’attore newyorkese Michael James Shaw (Blood & Treasure).

Young è stato il primo interprete adulto a dare il volto a Rick Forrester, figlio di Brooke Logan ed Eric Forrester (dal 1997 al 1999): un ruolo che gli ha regalato una grande popolarità nel mondo e gli è valso un Emmy come miglior giovane attore in una serie drammatica. Dopo una lunga assenza di ben dodici anni (periodo nel quale ha preso parte a due soap di grande successo negli Usa, General Hospital e La valle dei pini), nel 2012 ha ripreso il suo storico ruolo e lo ha mantenuto fino al maggio del 2018 (con un addio che non è stato privo di polemiche).

Prima di entrare a far parte del cast di The Walking Dead, nel 2020 l’attore ha preso parte al film natalizio di Hallmark Christmas Tree Lane e recentemente è stato il protagonista del film biografico Prepare for Launch, nel quale ha interpretato il famoso astronauta americano degli anni sessanta John S. Bull.

