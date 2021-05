Quante sfortune per Ezgi Inal (Ozge Gurel), la protagonista di Mr Wrong – Lezioni d’Amore. Nella nuova soap turca, che partirà su Canale 5 lunedì 31 maggio 2020 alle 14.45, la ragazza non avrà un attimo di respiro, visto che gliene capiteranno di tutti i colori.

Mr Wrong, news: Ezgi e la rottura con Soner

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Ezgi non riuscirà a sopportare la rottura con il fidanzato Soner Seçkin (Taygun Sungar), una relazione che deciderà di interrompere lei quando troverà l’uomo in compagnia della sua nuova amante. Tre mesi dopo tale avvenimento, la Inal perderà improvvisamente il lavoro e verrà sfrattata di casa da Soner, ragione per cui dovrà trasferirsi a casa della cugina Cansu (Fatma Toptas), che avrà come vicino di casa l’aitante ristoratore Ozgur Atasoy (Can Yaman).

In principio, la ragazza stabilirà così un patto con Ozgur, che prometterà di darle delle lezioni utili per conquistare il cuore del ginecologo Serdar Öztürk (Sarp Can Köroğlu) se lo accompagnerà al matrimonio della sorella Ebru, per evitare che la madre Sevim (Lale Basar) lo stressi ulteriormente chiedendogli se ha trovato finalmente una fidanzata.

Tuttavia, una serie di imprevisti darà il via a diversi episodi sfortunati per la nostra Ezgi…

Mr Wrong, trame: Ezgi aggiunta da Ozan ma…

In tal senso, vi anticipiamo che Ezgi manderà a monte l’accordo con Ozgur nell’istante in cui lui le chiederà di rimandare il primo appuntamento con Serdar per recarsi alle nozze un giorno in anticipo rispetto al previsto. Dato il forte litigio che ne verrà fuori, la Inal preferirà tagliare ogni ponte con il bell’Atasoy ma, per uno strano scherzo del destino, incrocerà nuovamente la sua strada.

Grazie all’amica avvocatessa Deniz Koparan (Cemre Gümeli), Ezgi verrà infatti assunta come addetta alle pubbliche relazioni dallo chef Ozan Dincer (Serkay Tütüncü). Inconsapevole dell’amicizia che sin dall’infanzia lega l’uomo a Ozgur, Ezgi accetterà senza riserve l’impiego ma finirà per rinunciarvi quando capirà che il suo indisponente vicino è tra i soci del locale.

Comunque sia, la giornata sfortunata non finirà così, dato che Ezgi penserà di andare all’ospedale per confidarsi con la cugina Cansu e, al tempo stesso, fare un saluto a Serdar. Peccato però che, proprio nello studio del ginecologo, incontrerà Soner con la sua nuova fidanzata!!!!

Mr Wrong, spoiler: la nuova fidanzata di Soner è incinta?

Di primo acchito, Ezgi tenterà disperata di scappare ma, a causa del pavimento bagnato, scivolerà per terra e attirerà l’attenzione di Serdar, che le presterà immediatamente soccorso, e di Soner. Una vera e propria figuraccia che provocherà nella ragazza una vera e propria crisi di pianto quando riunirà tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che il suo ex è in attesa del primo figlio dalla donna con cui l’ha tradita!!!!

Il malessere aumenterà nel momento in cui, nel corso di una telefonata chiarificatrice, Soner confesserà ad Ezgi di averla lasciata perché voleva al suo fianco una compagna e non una seconda mamma, come invece lei ha sempre cercato di essere…