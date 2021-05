Potranno mai Ozgur Atasoy (Can Yaman) ed Ezgi Inal (Ozge Gurel) fingere di essere fidanzati ad un matrimonio senza prima attraversare un brutto intoppo? Ovviamente no. Nel corso delle prime settimane di programmazione di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, i due protagonisti della nuova telenovela si troveranno addirittura a passare la notte in una spiaggia completamente deserta, dove ci sarà soltanto… una capra! Un imprevisto che, ovviamente, finirà per avvicinarli…

Mr Wrong, news: Ozgur ed Ezgi partono per Gokce

Dalle anticipazioni si scopre che l’aitante ristoratore Ozgur chiederà alla nuova vicina di casa Ezgi di fingere di essere la sua fidanzata al matrimonio della sorella Ebru, al fine di evitare che la madre Sevim (Lale Basar), che sogna da tempo di vederlo accasato e con figli, gli faccia le stesse e solite imbarazzanti domande, spesso accompagnate dalle presentazioni di alcune ragazze.

Ovviamente, Ozgur prometterà in cambio a Ezgi di darle delle lezioni d’amore con le quali potrà conquistare e sposare il ginecologo Serdar (Sarp Can Köroğlu) entro l’estate.

Partendo da questo antefatto, Ozgur si farà accompagnare da Ezgi a Gokce, il suo paese natale. Da un lato la ragazza starà immediatamente simpatica alla “suocera” Sevim e alla “cognata” Ebru, dall’altro catalizzerà le attenzioni anche di Fitnat (Deniz Özerman), la zia pettegola dell’Atasoy. Quest’ultimo, per evitare i quesiti della parenti, trascinerà dunque Ezgi via dalla sua casa e le proporrà di fare un giro in uno yacht.

Mr Wrong, trame: Ezgi e Ozgur sul punto di baciarsi

Attenzione dunque a quello che succederà nel corso del viaggio in mare. Vi anticipiamo che Ozgur e Ezgi sembreranno essere sul punto di baciarsi, ma il loro avvicinamento si interromperà quando l’uomo sosterrà semplicemente di aver messo alla prova la sua “allieva” per capire se le bastassero due semplici “moine” per concedere un bacio.

Neanche a dirlo, Ezgi si arrabbierà per la presa in giro e finirà per indispettirsi ulteriormente quando riceverà una telefonata dalla cugina Cansu (Fatma Toptas) e dall’amica Deniz (Cemre Gümeli). Le due donne le diranno infatti di aver scoperto da Ozan Dincer (Serkay Tutuncu) che è partita insieme al donnaiolo Ozgur.

A quel punto, Ezgi avrà una vera e propria crisi di nervi e, in un impeto d’ira, butterà le chiavi dello yacht di Ozgur in mare, rendendo praticamente impossibile il loro recupero!!!!

Mr Wrong, spoiler: la notte in spiaggia di Ozgur e Ezgi

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà? Vi anticipiamo che, fortunatamente, Ozgur avrà a disposizione un gommone di salvataggio, che però si bloccherà perché… finirà la benzina!

Dato l’avvicinarsi delle ore notturne, i due saranno così costretti a scendere su una spiaggia apparentemente abbandonata e si prepareranno a dormire lì, con la compagnia di una simpatica capretta che la Inal deciderà di chiamare Fitnat (per sbeffeggiare la zia impicciona).

In ogni caso, vi anticipiamo che i due non potranno avvisare Sevim ed Ebru del loro imprevisto perché Ozgur avrà lasciato il suo cellulare a casa, mentre quello di Ezgi si sarà completamente scaricato. Preoccupata, Sevim prenderà così la decisione di contattare Nevin (Feri Baycu Güler), la madre di Ezgi…

