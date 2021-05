Tra i volti di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, la nuova soap turca di Canale 5, ci sarà anche il dottor Serdar Öztürk (Sarp Can Köroğlu); nelle prime puntate, l’uomo innescherà infatti le attenzioni di Ezgi Inal (Ozge Gurel), la protagonista femminile della telenovela.

Mr Wrong, trame: il primo incontro tra Serdar e Ezgi

Le anticipazioni indicano che tutto partirà tre mesi dopo l’improvvisa rottura tra Ezgi e il fidanzato Soner (Taygun Sungar), che la donna scaricherà dopo averlo trovato in compagnia dell’amante. In quel preciso giorno, la Inal verrà infatti sbattuta fuori casa dall’ex e finirà addirittura per essere investita proprio da Serdar, che le presterà immediatamente soccorso e la porterà nell’ospedale in cui lavora in qualità di ginecologo. Si tratta della stessa struttura dove è impiegata anche Cansu (Fatma Toptas), la cugina di Ezgi.

Oltre ad accoglierla nel suo appartamento, Cansu consiglierà quindi ad Ezgi di dare una possibilità a Serdar, dato che rappresenta a tutti gli effetti il “signor giusto” che ha sempre cercato nella sua vita. Tuttavia, la Inal sarà abbastanza indecisa sul da farsi, tant’è che il primo incontro col medico non andrà nel migliore dei modi e l’uomo scapperà appena la donna dirà senza mezzi termini di essere disposta ad impegnarsi il prima possibile per costruire una famiglia tutta sua.

Sarà in questo modo che la strada di Ezgi si incrocerà ancora una volta con quella dell’aitante ristoratore Ozgur Atasoy (Can Yaman).

Mr Wrong, news: Ezgi e Ozgur stringono un accordo

Eh sì: dopo aver trascorso una burrascosa notte con lui – di cui non avrà alcun ricordo – in seguito ad una sbronza (presa per aver assistito alla richiesta di matrimonio di Soner alla sua nuova fiamma), Ezgi scoprirà con sgomento che Ozgur è il suo nuovo vicino, in quanto dirimpettaio di balcone di Cansu.

Incredula di fronte a tale coincidenza, la ragazza stabilirà un rapporto abbastanza conflittuale con Ozgur, che però avrà una svolta per via di una richiesta del ristoratore.

Per sfuggire alle domande invadenti della madre Sevim (Lale Başar), che vorrà vederlo presto accasato e con figli, Ozgur vorrà infatti procurarsi una fidanzata per una notte con la quale presentarsi al matrimonio della sorella Ebru. Lo sciupafemmine incallito penserà dunque di chiedere aiuto proprio a Ezgi, che inizialmente rifiuterà l’offerta, salvo poi cambiare idea appena l’uomo le prometterà di darle in cambio delle lezioni d’amore per conquistare proprio Serdar.

Mr Wrong, spoiler: Ozgur dà a Ezgi lezioni per conquistare Serdar

Partiranno così delle strampalate ripetizioni che Ozgur darà ad Ezgi per essere più sensuale e meno scontata, tattiche con cui a suo dire potrà attirare meglio le attenzioni di Serdar, invece di farlo scappare presentandosi fin da subito come una donna che vuole soltanto sposarsi e avere dei figli.

Le lezioni, se così si possono chiamare, daranno fin da subito i primi risultati ma avvicineranno pericolosamente Ezgi ad Ozgur, il quale avrà tutte le caratteristiche dei "signori sbagliati" incontrati in precedenza dalla fanciulla…