Quando la fiducia viene meno, riconquistarla è difficile… a meno che non si abbiano le idee (ed i mezzi) di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Determinata a provare la propria innocenza, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady deciderà infatti di sottoporsi addirittura alla macchina della verità. Ed i risultati saranno sorprendenti…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina dubita di Ariane

Da quando Christoph (Dieter Bach) ha scoperto chi sia realmente Ariane, ha avuto un solo obiettivo: smascherare la donna e riprendersi tutto ciò che quest’ultima gli ha rubato. Un’impresa che si sta rivelando più difficile del previsto…

Nonostante l’aiuto di Werner (Dirk Galuba), Robert (Lorenzo Patané) – che si sono uniti a lui nella guerra contro la dark lady – l’albergatore non è infatti fino ad ora riuscito a trovare nessuna prova schiacciante dei crimini commessi dalla Kalenberg. E così, in un atto di disperazione, ha deciso di ricorrere a mezzi estremi…

Determinato a spingere Ariane a confessare, Christoph proverà a somministrare ancora una volta alla donna il siero della verità, ma i risultati saranno devastanti: sarà infatti Selina (Katja Rosin) a bere dal bicchiere contente la droga. Un errore che le costerà quasi la vita! E, inutile dirlo, quando scoprirà la verità sulle responsabilità dell’uomo nel suo incidente, si infurierà. Ciononostante, la sua certezza nell’innocenza di Ariane inizierà a vacillare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane si sottopone alla macchina della verità

Pur difendendo a spada tratta l’amica dai tentativi dei Saalfeld di metterla sotto pressione, Selina confesserà infatti alla Kalenberg di non essere più tanto certa che quelle degli albergatori siano solo delle calunnie. Un’affermazione che sconvolgerà la dark lady…

E così, determinata a dimostrare alla sua unica amica di essere innocente, Ariane prenderà un’iniziativa assolutamente sorprendente: sottoporsi alla macchina della verità! L’aspetto ancora più sorprendente, però, è che supererà il test!

Sì, avete capito bene: quando la Kalenberg verrà interrogata sulla morte del marito e negherà ogni coinvolgimento, il poligrafo dichiarerà che la donna ha detto la verità. E a quel punto non solo Selina si convincerà della sua innocenza, ma pure Werner e Robert inizieranno a pensare di aver presto un abbaglio…

Come avrà fatto Ariane ad ingannare la macchina della verità? Non vi resta che attendere le prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per scoprirlo! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

