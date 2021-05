Un’alleanza inedita (e, fino a qualche giorno fa, impossibile) sta per sorprendere i telespettatori di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap, infatti, Werner (Dirk Galuba), Robert (Lorenzo Patané) e Christoph (Dieter Bach) metteranno da parte gli antichi rancori e uniranno le forze per far fronte ad un pericoloso nemico in comune…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Robert torna al Fürstenhof

Con i suoi intrighi Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è riuscita dove chiunque altro aveva fallito: spogliare Christoph di tutti i suoi averi, rovinare il Fürstenhof e mettere in ginocchio l’intero clan Saalfeld. Un disastro che avrà effetti inaspettati…

La divergenza di opinioni su come affrontare al meglio la situazione ha portato ad una spaccatura all’interno della famiglia, tanto che Robert ha deciso di lasciare Bichlheim dopo essersi sentito tradito dal padre. Ben presto, però, la situazione cambierà…

Tra qualche giorno, infatti, l’uomo tornerà dopo aver trovato un accordo con il genitore: Werner gli affiderà le proprie quote del Fürstenhof e resterà fuori dalla gestione dell’hotel. E a quel punto per i Saalfeld arriverà il momento di pensare alla vendetta…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: i Saalfeld cercano di incastrare Ariane

Capendo che un’alleanza con gli (odiati) parenti rappresenta la sua unica speranza di liberarsi di Ariane, Christoph informerà Werner e Robert di essere certo che la Kalenberg ha ucciso l’ex marito Karl (Stephan Schäfer) e chiederà il loro aiuto per incastrare la donna per questo delitto. Loro accetteranno?

Ebbene, di fronte alla possibilità di far arrestare Ariane, i Saalfeld decideranno di mettere da parte i vecchi rancori e unire le forze per assicurare la dark lady alla giustizia. I tre elaboreranno così un astuto piano: Robert dovrà avvicinarsi alla donna e ottenere la sua fiducia con lo scopo di rubarle il cellulare. Cellulare che potrebbe rivelare dove è stato nascosto il cadavere di Karl…

Ebbene, inizialmente tutto sembrerà andare alla perfezione: Robert riuscirà effettivamente a mettere le mani sul telefono di Ariane e a sbloccarlo. Ci sarà però una brutta sorpresa: la funzione di geolocalizzazione del dispositivo è stata disattivata!

E ora? Determinato a portare alla luce la verità a qualunque costo, Christoph decide di ricorrere a mezzi estremi per raggiungere i propri obiettivi. Cos'avrà in mente?

