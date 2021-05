Momenti ad altissima tensione sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo il Fürstenhof rischierà infatti di trasformarsi ancora una volta in teatro di una tragedia, con gravi conseguenze per due amatissimi personaggi…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina si innamora di Christoph

Sono mesi ormai che va avanti la guerra tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Da qualche giorno, però, le carte in tavola sono cambiate. In seguito al suo tentativo di far saltare in aria il Fürstenhof, infatti, la dark lady è stata costretta a scendere a compromessi rinunciando alla propria egemonia sull’hotel. Il vero cambiamento, però, è stato portato da un nuovo personaggio…

L’ingresso in scena di Selina von Thalheim (Katja Rosin) ha infatti portato lo scontro tra Ariane e Christoph su un nuovo piano: intuendo l’attrazione tra l’amica e l’albergatore, la Kalenberg sta provando in ogni modo ad impedire che tra i due nasca qualcosa. Tutto, però, sarà inutile…

Nonostante i tentativi della dark lady di boicottare il loro rapporto, Selina finirà presto per capire di essersi innamorata di Christoph. E così, quando Ariane riuscirà ancora una volta a rovinare un momento romantico con la sua amata, Saalfeld capirà di dover agire se non vuole perdere la donna che ama. Cosa avrà in mente?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina rischia di affogare per colpa Christoph

Intuendo che l’unico modo di spezzare il legame tra Ariane e Selina è dimostrare a quest’ultima chi è davvero la Kalenberg, Christoph deciderà di tentare nuovamente di far confessare alla dark lady i suoi crimini con il siero della verità. Le cose, però, non andranno secondo i piani…

A causa di una sfortunata serie di coincidenze, infatti, sarà casualmente Selina a bere dal bicchiere avvelenato e gli effetti della droga saranno così forti che – poco dopo – la donna cadrà in un lago rischiando di morire annegata!

Disperato, Christoph si getterà immediatamente in acqua, riuscendo a salvare appena in tempo la donna, che – sopraffatta dalla situazione – gli dichiarerà il suo amore. Non ci vorrà però molto prima che la von Thalheim scopra l’amara verità: è stato Saalfeld a provocare il suo incidente a causa della sua sete di vendetta nei confronti di Ariane!

E a quel punto Christoph perderà non solo la donna che ama, ma anche la sua alleanza con Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané)… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

