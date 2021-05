Le bugie non portano a nulla di buono, anche se dette a fin di bene. Lo sa bene Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rischierà di perdere l’uomo che ama a causa di un piccolo inganno fatto per amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy inventa una storia di fantasmi per Joell

Come conquistare l’uomo dei propri sogni? Aiutandolo a risolvere il suo più grande problema! È stata questa la strategia adottata da Lucy per conquistare Joell Wauters (Peter Lewys Preston), finendo però per utilizzare metodi decisamente poco ortodossi…

Fin da subito invaghitasi dell’affascinante ospite, la Ehrlinger ha scoperto che quest’ultimo soffre di un blocco creativo che gli impedisce di portare a termine il proprio romanzo e ha così deciso di aiutarlo a ogni costo. La ragazza ha così raccontato al suo amato che la Suite Sissi del Fürstenhof è infestata dai fantasmi! Una storia tanto fantasiosa quanto irresistibile per uno scrittore di mystery…

Desideroso di vivere di prima persona questa esperienza soprannaturale, Joell ha così prenotato la lussuosa stanza d’hotel nella speranza che lo spettro si faccia vivo. E la sua pazienza è stata ricompensata: mentre attenderà insieme a Lucy, infatti, inizieranno ad udirsi dei lamenti agghiaccianti che sembrano venire da un’anima tormentata. Peccato solo che si tratti di un inganno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Joell bacia Lucy

Ignorando che quell’apparizione spettrale è in realtà frutto di un abile trucchetto congegnato da Lucy e Rosalie (Natalie Alison), Joell si è lasciato trasportare dall’entusiasmo baciando appassionatamente Lucy. Al settimo cielo, lo scrittore si è poi gettato anima e corpo nella stesura del suo nuovo romanzo, superando così di fatto il suo blocco creativo.

Insomma, il piano della Ehrlinger sembrerà aver funzionato a gonfie vele, tanto che Wauters si avvicinerà sempre di più a lei sia per gratitudine e sia per via dei suoi crescenti sentimenti nei suoi confronti.

Quando però la ragazza starà per cedere a ciò che prova per l’affascinante scrittore, capirà di non poter iniziare una relazione basata sulla menzogna…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Joell scopre l’inganno di Lucy

E così Lucy prenderà il coraggio a due mani e confesserà a Joell di averlo ingannato: la leggenda del fantasma della Suite Sissi è una sua invenzione, così come c’è lei dietro agli strani suoni da loro uditi nella stanza dell’hotel.

Inutile dire che la confessione della Ehrlinger sarà uno shock per Wauters, che chiuderà i rapporti con lei spezzandole il cuore. Quando però il ragazzo rimprovererà anche Rosalie per aver aiutato l’amica a realizzare quella bizzarra messinscena, riceverà una lavata di capo…

La Engel gli ricorderà infatti che non solo Lucy ha agito per amor suo, ma è stato proprio grazie al loro piccolo inganno che Joell ha ritrovato l’ispirazione!

L’uomo riuscirà a perdonare Lucy? E, soprattutto, c’è una speranza per la loro appena nata relazione. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

