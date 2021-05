Non sarà colpo di fulmine tra i protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore! Il primo incontro tra Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) sarà infatti tutt’altro che un momento all’insegna di romanticismo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja arriva al Fürstenhof

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’imminente arrivo al Fürstenhof di un nuovo personaggio destinato ad essere al centro della scena nella prossima stagione di Tempesta d’amore: Maja von Thalheim.

Figlia adottiva di Selina (Katja Rosin), la ragazza si precipiterà a Bichlheim proprio in cerca di conforto da parte della madre: il suo matrimonio, infatti, è saltato all’ultimo minuto in quanto la giovane ha sorpreso la sua migliore amica ed il promesso sposo a letto insieme proprio il giorno delle nozze.

Mortificata per quanto accaduto alla figlia, Selina offrirà a quest’ultima un “rifugio sicuro” al Fürstenhof, suggerendole di fermarsi per qualche tempo all’hotel a cinque stelle per rimettere insieme la sua vita. Un consiglio che Maja seguirà più che volentieri…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja incontra Florian

Decisa a mantenersi da sola, la giovane von Thalheim farà domanda per lavorare come cameriera nell’albergo dei Saalfeld. La sua vera passione, però, è un’altra: la fotografia analogica e la natura! Approfittando della splendida natura che circonda il Fürstenhof, la ragazza si addentrerà dunque nel bosco nella speranza di riuscire a fare qualche bello scatto.

E sarà proprio qui che farà un incontro destinato a cambiarle la vita…

Mentre sarà intenta a immortalare alcuni cervi, Maja si accorgerà infatti che un giovane uomo sta puntando un fucile contro gli animali. Sconvolta, la ragazza non esiterà a mettersi tra l’arma e le povere creature indifese, trovandosi così faccia a faccia con Florian Vogt!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Maja pensa che Florian sia un cacciatore

Convinta che si tratti di un cacciatore o, peggio, di un bracconiere, la von Thalheim aggredirà il giovanotto e a nulla varranno i tentativi di lui di spiegarle di non avere mai avuto intenzione di sparare ai cervi. I due si lasceranno dunque in pessimi termini, convinti di non rivedersi mai più. Peccato che il destino vorrà altrimenti!

Poco dopo, infatti, Maja e Florian si incontreranno nella hall del Fürstenhof, scoprendo di essere entrambi assunti in hotel (il giovane Vogt è infatti la nuova guardia forestale dell’hotel) e di essere dunque destinati a vedersi spesso. Una prospettiva che non farà particolarmente piacere a nessuno dei due. Non ci vorrà però molto prima che le cose cambino… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

